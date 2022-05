J&T s Čechom Michalom Šnobrom investujú do chemického priemyslu

Bratislava 30. mája (TASR) - Investičný fond J&T Arch Investments spolu s českým investorom Michalom Šnobrom zakladajú private equity fond J&T MS 1 SICAV, s ktorým spoločne investujú do chemickej spoločnosti Venator Materials PLC, obchodovanej na newyorskej burze. Týmto získavajú 9,42-percentný podiel tejto firmy a stávajú sa jej druhým najväčším akcionárom. V pondelok o tom informoval hovorca J&T Banky Milan Janásik.



"Už dlhší čas sledujeme Venator Materials a trh titánovej bieloby všeobecne a pevne veríme v jedinečnú trhovú pozíciu Venatoru, ktorý sa zameriava na úzko špecializovaný segment tohto trhu. Sme presvedčení, že akcie Venatoru sú hlboko podhodnotené," uviedol Šnobr.



Venator Materials PLC je popredná svetová chemická spoločnosť s tržbami 2,2 miliardy amerických dolárov (2,052 miliardy eur), venujúca sa výrobe titánovej bieloby a funkčných aditív. Jej produkty sa využívajú primárne ako prídavok do plastov a náterov, ale aj v kozmetike, potravinárstve, textilnom a papierenskom priemysle. Spoločnosť so sídlom vo Veľkej Británii prevádzkuje 20 tovární po celom svete a zamestnáva približne 3700 ľudí.



(1 EUR = 1,0722 USD)