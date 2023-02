JTI je opäť najlepším zamestnávateľom na Slovensku. Uspela aj globálne

Bratislava 9. februára (TASR/OTS) - Podľa najrešpektovanejšieho hodnotenia pracovného prostredia, ktoré každoročne realizuje Top Employers Institute, sa spoločnosť JTI umiestnila na prvom mieste v slovenskom rebríčku už tretíkrát za sebou. Celosvetovo je JTI jednou z iba pätnástich spoločností sveta, ktoré boli ocenené certifikáciou Global Top Employer už deviaty raz za sebou. Medzi najlepších zamestnávateľov sa JTI radí tiež v regionálnych hodnoteniach pre Európu, Severnú Ameriku alebo Afriku.



„JTI je na prvom mieste medzi zamestnávateľmi vo všetkých troch krajinách, ktorých klaster má sídlo v Prahe,“ hovorí Stephane Berset, generálny riaditeľ JTI pre Česko, Slovensko a Maďarsko. „Som na to veľmi hrdý. V JTI vytvárame skvelé pracovné prostredie, ktoré vyhovuje ľuďom s rôznymi životnými príbehmi. U nás nenájdete pevnú pracovnú dobu, ani povinnú kanceláriu; vychádzame v ústrety rodičom, ľuďom, ktorí sa starajú o svojich rodičov, menšinám. A robíme to s presvedčením, že spokojní a motivovaní zamestnanci, ktorí si vedia zladiť osobný a pracovný život, prinášajú tie najlepšie obchodné výsledky. A prečo sme si istí tým, že tak je to správne? Už vyše pätnásť rokov sa nám dlhodobo darí navyšovať podiel našich produktov na trhu.“



„Ľudia sú stredobodom všetkého, čo robíme. Práve to robí z JTI jedinečného zamestnávateľa. Skutočne nám záleží na všetkých našich zamestnancoch, rovnako ako im záleží na spoločnosti. Získanie globálneho certifikátu Global Top Employer už deviaty rok po sebe, je ocenením všetkých zamestnancov spoločnosti JTI, ktorí každý deň prinášajú do práce svoje nadšenie a odhodlanie,“ hovorí Guergana Andreeva, senior viceprezidentka People & Culture JTI.



„Certifikácia Top Employer je každým rokom náročnejšia, keďže zohľadňuje rozvoj a skvalitňovanie prístupov k ľuďom a k firemnej kultúre po celom svete. Aj napriek tomu si však dlhodobo udržujeme prvé miesto na všetkých troch regionálnych trhoch. Toto ocenenie patrí v prvom rade všetkým našim kolegom, keďže vzájomnou diskusiou a zapájaním zamestnancov si pracovné prostredie vytvárame všetci spoločne,“ hovorí Yelena Yugova, riaditeľka People & Culture pre Slovensko, Česko a Maďarsko.



JTI podľa hodnotenia Top Employers Institute poskytuje zamestnancom prvotriedne pracovné prostredie a výborné podmienky na rozvoj. Bola napríklad jednou z prvých firiem, ktorá v roku 2020 ihneď umožnila svojim ľuďom úplne flexibilnú prácu odkiaľkoľvek, aby sa mohli v prvom rade postarať o svoje zdravie a svojich blízkych.



Samozrejmosťou je rovnaký prístup ku všetkým bez ohľadu na pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo inú charakteristiku. JTI vytvára a podporuje interné programy pre profesijný rozvoj všetkých svojich zamestnancov, rešpektuje ich potreby a váži si diverzitu v pracovnom kolektíve.



JTI tiež napríklad poskytuje všade na svete čerstvým rodičom 5 mesiacov plne platenej rodičovskej dovolenky bez ohľadu na ich pohlavie, sexuálnu orientáciu alebo na to, akým spôsobom sa stali rodičmi.