< sekcia Ekonomika
JTRE developerom a investorom víťazného projektu
JTRE developerom a investorom víťazného projektu jedného z najprestížnejších svetových ocenení v architektúre – Riba Stirling Prize.
Autor OTS
Bratislava 6. novembra (OTS) - Charitatívne bývanie Appleby Blue, ktoré zrealizovala spoločnosť JTRE London pre United St Saviour’s Charity, sa stal prvým projektom sociálneho bývania, ktorý získal RIBA Stirling Prize – najvyššie britské architektonické ocenenie udeľované novostavbám v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Stirling Prize patrí medzi najvýznamnejšie ocenenia a v odborných kruhoch najsledovanejšie na svete za architektúru. JTRE sa stal prvým stredoeurópskym developerom, ktorý toto prestížne ocenenie získal.
Appleby Blue zvíťazil v tvrdej konkurencii, v ktorej bola napríklad aj rekonštrukcia Elizabeth Tower (Big Ben).
Projekt v londýnskej štvrti Bermondsey, ktorá je súčasťou obvodu Southwark ponúka 57 bytov pre obyvateľov starších ako 65 rokov. Porota projekt ocenila ako „radikálny a významný“, ktorý „stanovuje ambiciózny nový štandard sociálneho bývania pre starších ľudí“. WITHERFORD WATSON MANN architects – držitelia Stirling Prize – navrhli bývanie s cieľom bojovať proti osamelosti. Súčasťou sú veľkorysé spoločné priestory, strešná záhrada a priestory, ktoré prepájajú komunitu vnútri s komunitou vonku – moderná interpretácia tradičného charitatívneho domu (almshouse). Okrem hlavnej ceny, Stirling Prize, získal Appleby Blue aj dve zo štyroch špeciálnych cien a to Neave Brown Award pre najlepšie dostupné bývanie a Client Of The Year oceňujúcu vplyv užívateľov stavby na jej tvorbu.
Appleby Blue bol financovaný prostredníctvom dohody podľa Section 106 ako súčasť projektu JTRE London Triptych Bankside, ktorý kombinuje bývanie, pracovné priestory a služby.
Ocenenie Stirling Prize sa pridáva k rastúcemu zoznamu úspechov Appleby Blue, medzi ktoré patria napríklad Housing Architecture Award v rámci Dezeen Awards 2024 a Overall Grand Prix v súťaži Evening Standard New Homes Awards.
Spoločnosť JTRE London plánuje do roku 2030 dodať ďalších 64 charitatívnych bytov v Southwarku v spolupráci so Southwark Charities v rámci svojho kancelárskeho projektu 220 Blackfriars, ktorý rastie v centre anglickej metropoly. Opäť nanovo definujeme koncept charitatívneho bývania – ponúkne kvalitné, dostupné bývanie pre starších ľudí, prepojené so spoločnými priestormi a zelenými plochami, ktoré podporujú sociálne väzby a komunitnú súdržnosť v jednej z najžiadanejších častí Londýna.
Po dokončení projektu 220 Blackfriars bude JTRE London zodpovedná za realizáciu viac ako polovice všetkých charitatívnych bytov v Southwarku, čím priamo prispieva k riešeniu naliehavej bytovej situácie v tejto mestskej časti.
Nigel Fleming, generálny riaditeľ JTRE London, uviedol: „Víťazstvo Appleby Blue v Stirling Prize nie je len dizajnovým úspechom – je to zlomový moment v tom, ako premýšľame o bývaní v Londýne. Ukazuje, aký dopad môžu developeri dosiahnuť, keď spolupracujú ruka v ruke s verejným a charitatívnym sektorom na tvorbe domov so skutočnou spoločenskou hodnotou. A načasovanie nemohlo byť významnejšie – v čase, keď Londýn čelí bytovej kríze a problémy s realizovateľnosťou brzdia výstavbu dostupného bývania, je tento úspech dôkazom toho, čo sa dá dosiahnuť prostredníctvom partnerstva, odhodlania, jasnej sociálnej vízie a architektonických ambícií.“
Viac informácií nájdete na www.jtre.sk
Appleby Blue zvíťazil v tvrdej konkurencii, v ktorej bola napríklad aj rekonštrukcia Elizabeth Tower (Big Ben).
Projekt v londýnskej štvrti Bermondsey, ktorá je súčasťou obvodu Southwark ponúka 57 bytov pre obyvateľov starších ako 65 rokov. Porota projekt ocenila ako „radikálny a významný“, ktorý „stanovuje ambiciózny nový štandard sociálneho bývania pre starších ľudí“. WITHERFORD WATSON MANN architects – držitelia Stirling Prize – navrhli bývanie s cieľom bojovať proti osamelosti. Súčasťou sú veľkorysé spoločné priestory, strešná záhrada a priestory, ktoré prepájajú komunitu vnútri s komunitou vonku – moderná interpretácia tradičného charitatívneho domu (almshouse). Okrem hlavnej ceny, Stirling Prize, získal Appleby Blue aj dve zo štyroch špeciálnych cien a to Neave Brown Award pre najlepšie dostupné bývanie a Client Of The Year oceňujúcu vplyv užívateľov stavby na jej tvorbu.
Appleby Blue bol financovaný prostredníctvom dohody podľa Section 106 ako súčasť projektu JTRE London Triptych Bankside, ktorý kombinuje bývanie, pracovné priestory a služby.
Ocenenie Stirling Prize sa pridáva k rastúcemu zoznamu úspechov Appleby Blue, medzi ktoré patria napríklad Housing Architecture Award v rámci Dezeen Awards 2024 a Overall Grand Prix v súťaži Evening Standard New Homes Awards.
Spoločnosť JTRE London plánuje do roku 2030 dodať ďalších 64 charitatívnych bytov v Southwarku v spolupráci so Southwark Charities v rámci svojho kancelárskeho projektu 220 Blackfriars, ktorý rastie v centre anglickej metropoly. Opäť nanovo definujeme koncept charitatívneho bývania – ponúkne kvalitné, dostupné bývanie pre starších ľudí, prepojené so spoločnými priestormi a zelenými plochami, ktoré podporujú sociálne väzby a komunitnú súdržnosť v jednej z najžiadanejších častí Londýna.
Po dokončení projektu 220 Blackfriars bude JTRE London zodpovedná za realizáciu viac ako polovice všetkých charitatívnych bytov v Southwarku, čím priamo prispieva k riešeniu naliehavej bytovej situácie v tejto mestskej časti.
Nigel Fleming, generálny riaditeľ JTRE London, uviedol: „Víťazstvo Appleby Blue v Stirling Prize nie je len dizajnovým úspechom – je to zlomový moment v tom, ako premýšľame o bývaní v Londýne. Ukazuje, aký dopad môžu developeri dosiahnuť, keď spolupracujú ruka v ruke s verejným a charitatívnym sektorom na tvorbe domov so skutočnou spoločenskou hodnotou. A načasovanie nemohlo byť významnejšie – v čase, keď Londýn čelí bytovej kríze a problémy s realizovateľnosťou brzdia výstavbu dostupného bývania, je tento úspech dôkazom toho, čo sa dá dosiahnuť prostredníctvom partnerstva, odhodlania, jasnej sociálnej vízie a architektonických ambícií.“
Viac informácií nájdete na www.jtre.sk