JTRE spúšťa predaj projektu Downtown Yards, výstavba je v plnom prúde

Bratislava 2. mája (OTS) - Už v predpredaji si kupujúceho našlo 135 bytov z celkovej ponuky vyše 650 rezidencií. Nový projekt Downtown Yards od JTRE spojí kozmopolitnú atmosféru moderného centra hlavného mesta a pokojný ráz pôvodnej zástavby Nív. Výstavba modernej zmiešanej štvrte navrhnutej podľa princípov udržateľného mesta je v plnom prúde a záujemcovia o kvalitné bývanie môžu teraz využiť uvádzacie ceny na kúpu bytu Rýchle rozbehnutie predaja potvrdzuje správy o prichádzajúcom oživení trhu s bývaním po dvoch rokoch spomalenia. Novostavby v centre Bratislavy si však dokázali držať cenu na stabilnej úrovni aj pri zvyšovaní úrokových sadzieb. Spojenie zotavujúceho sa segmentu s výnimočným projektom môže pre mnohých znamenať sľubnú investičnú príležitosť. Stále platí, že kúpa novostavby v Bratislave na začiatku výstavby, od overeného developera, je rozhodnutie s istou návratnosťou.pripomínaDowntown Yards vyrastá na pozemku medzi Košickou, Prístavnou, Pláteníckou a Mlynskými nivami. Projekt tvoria rezidenčné bloky s výškou od osem do 27 podlaží popri Košickej ulici a nízkopodlažné polyfunkčné objekty orientované do Pláteníckej s pestrou paletou obchodných prevádzok, služieb, menších administratívnych priestorov, doplnené drevostavbou materskej školy v pasívnom štandarde. Zasadené budú do príjemných pobytových vnútroblokov so zaujímavými sadovými úpravami a vodnými prvkami.Doprava v území bude utlmená. Parkovanie bude odvedené pod zem, kde na troch podlažiach vznikne 1 721 parkovacích miest. V podzemnej garáži bude aj dostatok elektronabíjačiek a obyvatelia budú mať v každom rezidenčnom vchode bicykliareň, aby mohli využiť pohodlné napojenie na obľúbené cyklotrasy. V druhej etape novú štvrť doplní 35-poschodová administratívna budova s atraktívnou architektúrou na nároží Košickej a Prístavnej ulice.Po takmer dvoch rokoch dôkladného čistenia územia od historickej environmentálnej záťaže sa začali prípravné práce na osádzaní pilót a aktuálne už prebieha betonáž základovej dosky. Dokončenie prvej etapy je plánované na roky 2026 – 2027. Prví klienti sa teda budú môcť tešiť z nového bývania už o tri roky.Downtown Yards je výbornou voľbou pre tých, ktorí chcú žiť v centre mesta a zároveň ocenia výhody pokoja vo dvoroch. Na jednej strane môžu ťažiť z vybavenosti dostupnej priamo v rámci projektu aj v okolí, zároveň budú mať k dispozícii kvalitný priestor na spoločné chvíle s rodinou a priateľmi.Plnohodnotné prémiové rodinné bývanie zaručia rezidencie navrhnuté vo vysokom štandarde so zmyslom pre detail, s premyslenými dispozíciami a dostatkom úložných priestorov. Väčšie byty sú orientované na dve svetové strany a ponúknu úžasné výhľady.približujea dodáva, že časť týchto bytov má aj rozľahlé pobytové terasy. Rezidenti budú mať neustále k dispozícii recepciu, priestory pre doručovateľské služby, ale aj služby autoumyvárne či vyhradené parkovanie pre návštevy.opisuje konceptĎalším benefitom bude špeciálny komunitný priestor určený výhradne rezidentom.dopĺňa benefity projektu. Dodáva, že sa nezabudlo ani na zdravý životný štýl klientov, ktorí tak budú mať v ponuke aj posilňovňu a jogovú miestnosť.K tomu patria aj veľkorysé verejné priestory. Zeleň bude pokrývať plochu 6 100 štvorcových metrov, vrátane zrevitalizovanej pôvodnej stromovej aleje na Pláteníckej ulici a jej predĺženie až po Prístavnú, ako aj nové stromoradie na Košickej. Zeleň pribudne na strechách budov, v rámci prvej etapy to bude viac ako 2 000 štvorcových metrov. Verejné priestory, vrátane skladby zelene, navrhol renomovaný ateliér krajinných architektov LABAK, ktorý kládol dôraz na podporu biodiverzity a prepojenie s pôvodnou flórou dunajských ramien. V spojení s technickým štandardom budov v energetickej certifikácii A0 s rekuperáciou vzduchu či zberom dažďovej vody, pôjde o jeden z najzelenších projektov.