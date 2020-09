Juhoafrická ekonomika zaznamenala v 2. kvartáli rekordný prepad

Johannesburg 8. septembra (TASR) – Ekonomika Juhoafrickej republiky zaznamenala v 2. kvartáli rekordný pokles. Skĺzla tak do ešte hlbšej recesie, ktorá je už teraz najdlhšou v histórii JAR. Dôvodom sú karanténne opatrenia prijaté v marci proti šíreniu nového koronavírusu. Uviedol to v utorok juhoafrický štatistický úrad Stats SA.



Hrubý domáci produkt Juhoafrickej republiky zaznamenal v 2. štvrťroku anualizovaný medzikvartálny pokles o 51 %, zatiaľ čo v 1. kvartáli predstavoval pokles 1,8 %. Vývoj je ešte horší, než očakávali analytici, ktorí pritom počítali s prudkým zrýchlením poklesu. Predpokladali však, že pokles v 2. štvrťroku dosiahne 47,3 %. Juhoafrická ekonomika tak klesla už štvrtý kvartál po sebe, čo sa stalo prvýkrát v jej histórii.



„To je mimoriadny prepad. Je možné, že 2. kvartál roka 2020 si budeme pamätať ako pandemický," uviedol Stats SA. Juhoafrická vláda prijala v marci jedny z najtvrdších karanténnych opatrení, pričom tieto opatrenia uvoľňuje iba miernym tempom.



Pandémia zasiahla prakticky všetky sektory hospodárstva. Jediným, ktorým kríza príliš neotriasla, je pôdohospodárstvo.



Medziročne klesol HDP Juhoafrickej republiky v 2. kvartáli o 17,1 %. Aj v tomto prípade to znamená prudké zhoršenie vývoja ekonomiky, keď v 1. štvrťroku zaznamenala 0,1-percentný rast. Analytici očakávali, že medziročný pokles ekonomiky dosiahne 16,5 %.