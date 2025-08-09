< sekcia Ekonomika
Juhoafrických farmárov tvrdo zasiahli clá v USA
Nálada vo vinárskom údolí Robertson v Južnej Afrike je pochmúrna.
Autor TASR
Kapské Mesto 9. augusta (TASR) - Juhoafrická republika čelí od 7. augusta clám na vývoz do USA vo výške 30 %. Ide o najvyššiu colnú sadzbu v subsaharskej Afrike, ktorá tvrdo zasiahne tamojších farmárov a vinárov. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Nálada vo vinárskom údolí Robertson v Južnej Afrike je pochmúrna. Veľká časť juhoafrického šumivého bieleho vína Cap Classique pochádza z tejto oblasti, 150 kilometrov východne od Kapského Mesta.
Toto oceňované víno, vyrobené rovnakou metódou ako francúzske šampanské, bolo predtým oslobodené od amerických ciel v rámci špeciálnej obchodnej dohody, ktorá chránila mnohé juhoafrické produkty vrátane citrusov, makadamových orechov či avokáda.
V týždňoch pred nadobudnutím platnosti nových ciel, vyexpedovalo vinárstvo Graham Beck, renomovaný výrobca Cap Classique, celú svoju ročnú kvótu pre americký trh, približne 300.000 fliaš, a dokonca aj o niečo viac, povedal agentúre AFP generálny riaditeľ Pieter Ferreira.
Cieľom bolo vytvoriť v USA zásoby, ktoré vydržia celý tento rok bez toho, aby to ovplyvnilo ceny alebo prinieslo zvyšovanie cien v USA, dodal.
Na americký trh smeruje takmer 15 % ročnej produkcie Graham Beck, ktoré zamestnáva 135 ľudí.
Trumpove clá postihnú najmä farmárov. Juhoafrická poľnohospodárska komora odhaduje, že 4 % poľnohospodárskeho exportu v hodnote vyše 500 miliónov eur, končilo na trhu v USA.
Zvýšené clá by tak mohli stáť Južnú Afriku 100.000 pracovných miest, uviedol šéf centrálnej banky Lesetja Kganyago.
Najindustrializovanejšia ekonomika čierneho kontinentu už teraz zápasí s mierou nezamestnanosti takmer 33 %. Vplyv ciel na poľnohospodárstvo by mohol byť zničujúci, pretože tento sektor zamestnáva veľa nízko kvalifikovaných ľudí. Clá tvrdo zasiahnu dodávateľov citrusov, stolového hrozna a vína.
Šesť až osem percent produkcie citrusov z Južnej Afriky smeruje do Spojených štátov. Pre farmárov v Citrusdale, 200 kilometrov severne od Kapského Mesta, je to základný trh.
„V súčasnosti je to asi 25 až 30 % našej produkcie,“ povedal Gerrit van der Merwe z rodinnej farmy s rozlohou 1000 hektárov, ktorá zamestnáva približne 2000 ľudí.
„Pravdepodobne budeme musieť vyrúbať pár hektárov, urobiť dva kroky späť, počkať štyri alebo päť rokov a potom sa posunúť vpred.“
Upozornil pritom, že ak vyrúbe 100 hektárov sadu, budúci rok bude v Citrusdale hľadať prácu 200 ľudí. To tvrdo zasiahne malé vidiecke mesto s menej ako 10.000 obyvateľmi.
„Citrusy sú jediným zdrojom príjmu. Takže ak nezamestnáme tých 200 ľudí, kto ich zamestná?“ pýta sa van der Merwe. „A to bude mať dominový efekt na obchody a ďalšie služby.“
Farmár rešpektuje Trumpov cieľ priniesť výrobu späť do Spojených štátov. Pripomenul však, že juhoafrické citrusy nepredstavujú hrozbu pre USA. Plody dozrievajú mimo sezóny v Severnej Amerike, takže juhoafrické farmy nekradnú pracovné miesta v Kalifornii, ale ponúkajú zdravé ovocie za veľmi prijateľnú cenu, dodal.
