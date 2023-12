Juhoamerické združenie Mercosur sa rozšírilo o Bolíviu

Rio de Janeiro 7. decembra (TASR) - Juhoamerické združenie voľného obchodu Mercosur prijalo na samite v Riu de Janeiro za svojho nového člena Bolíviu. Oznámil to vo štvrtok brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva. "Naša skupina bude ešte silnejšia po vstupe dvanástich miliónov bolívijských bratov a sestier. Hospodársky výkon Mercosuru sa zvýši o 43 miliárd dolárov (39,9 miliardy eur)," napísal vo štvrtok da Silva na sociálnej sieti X. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Bolívia je jednou z najrýchlejšie rastúcich ekonomík v regióne a na svete. Jej územie má bohaté prírodné zdroje, ktoré pripravujú pôdu pre energetickú transformáciu," doplnil da Silva.



Vnútrozemská juhoamerická krajina má okrem iného veľké ložiská lítia, ktoré sa používa v batériách elektromobilov. Okrem nového člena Bolívie patria do Mercosuru Brazília, Argentína, Paraguaj a Uruguaj. Členstvo Venezuely je od roku 2016 pozastavené z dôvodu autoritárskej vlády prezidenta Nicolása Madura.



Mercosur v súčasnosti rokuje o dohode o voľnom obchode s Európskou úniou (EÚ). Dohoda však zatiaľ nebola uvedená do praxe pre nesúhlas viacerých zúčastnených krajín, najmä Francúzska a Argentíny. Dohoda by vytvorila jednu z najväčších zón voľného obchodu na svete s viac ako 700 miliónmi obyvateľov. Jej hlavným cieľom je znížiť clá a tým podporiť vzájomnú obchodnú výmenu. Finalizácia je však od roku 2019 pozastavená.



Obchodný pakt je kontroverzne vnímaný tak v Južnej Amerike, ako aj v Európe. Niektoré krajiny chcú chrániť svoje trhy, iné sa zase obávajú ohrozenia pracovných miest alebo oslabenia environmentálnych noriem.



(1 EUR = 1,0778 USD)