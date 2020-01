Juhokórejská automobilka Hyundai sa vo 4. kvartáli vrátila k zisku

Soul 22. januára (TASR) - Juhokórejská automobilka Hyundai sa vo 4. kvartáli minulého roka vrátila k zisku, k čomu prispel najmä výrazný rast predaja športovo-úžitkových vozidiel ako Tucson a Palisade. Napriek tomu firma zaostala za odhadmi analytikov, ktorí počítali s vyšším čistým ziskom, než aký automobilka zverejnila.



Spoločnosť v stredu oznámila, že za 4. štvrťrok minulého roka dosiahla čistý zisk 839 miliárd wonov (646,32 milióna eur), zatiaľ čo v rovnakom období predchádzajúceho roka zaznamenala stratu 129,8 miliardy wonov. Bola to prvá kvartálna strata za minimálne osem rokov, pod čo sa podpísal pokles predaja na kľúčovom čínskom trhu. Firma medzičasom jeden zo svojich piatich závodov v Číne zatvorila.



Napriek návratu k zisku Hyundai výsledkom trhy sklamal. Analytici totiž počítali s čistým ziskom na úrovni približne 998 miliárd wonov, uviedla agentúra Reuters.



Prevádzkový zisk za obdobie október - december však odhady analytikov prekonal. Dosiahol 1,24 bilióna wonov, zatiaľ čo analytici počítali so ziskom na úrovni 1,06 bilióna wonov.



Štvrtý kvartál prispel aj k výraznému zlepšeniu výsledkov za celý rok 2019. Ako informovala juhokórejská agentúra Yonhap, čistý zisk za minulý rok dosiahol 3,26 bilióna wonov, čo oproti roku 2018 predstavuje rast o 98,5 %.



Prevádzkový zisk zaznamenal 3,68 bilióna wonov a tržby 105,79 bilióna wonov. V prípade prevádzkového zisku to znamená rast o 52,1 % a v prípade tržieb o 9,3 %.



(1 EUR = 1298,12 KRW)