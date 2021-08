Juhokórejská centrálna banka zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu

Soul 26. augusta (TASR) - Juhokórejská centrálna banka vo štvrtok zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu. Je jednou z prvých bánk spomedzi veľkých svetových ekonomík, ktoré tak urobili, pretože náklady na pôžičky boli v dôsledku pandémie nového koronavírusu znížené na rekordné minimá.



Kórejská centrálna banka po zasadnutí menového výboru vo štvrtok zvýšila svoju kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov na 0,75 %, keďže sa krajina pokúša obmedziť rast dlhov domácností aj horúčkovitý rast trhu s bývaním.



Aj niekoľko ďalších krajín už začalo zvyšovať úrokové sadzby, medzi nimi Brazília, Rusko, Čile a Mexiko. Investori z celého sveta pozorne sledujú, kedy americká centrálna banka začne utlmovať svoje obrovské programy stimulov.



Južná Kórea je 12. najväčšou ekonomikou sveta. Od mája 2020 jej centrálna banka držala svoju kľúčovú sadzbu na rekordne nízkej úrovni 0,5 %. Jej dnešné zvýšenie je prvé od novembra 2018 a prišlo v čase, keď dlhy kórejských domácností stúpajú a trh s bytmi sa prehrieva, čo by mohlo podľa analytikov ohroziť ekonomickú stabilitu.



Dlh juhokórejských domácností sa v období od apríla do júna 2021 zvýšil o 41,2 bilióna wonov (30,07 miliardy eur) na rekordných 1,806 trilióna KRW, čo je zhruba ekvivalent hrubého domáceho produktu (HDP) krajiny.



"Rast úverov domácnostiam sa zrýchlil a ceny bytov sa naďalej rapídne zvyšujú vo všetkých častiach krajiny," uvádza sa vo vyhlásení banky. Dodala, že Južná Kórea pokračuje v "zdravom zotavovaní", pričom export a podnikové investície ďalej stúpajú.



Centrálna banka ponechala výhľad rastu juhokórejskej ekonomiky v tomto roku na úrovni 4 %, ale prognózu vývoja inflácie zvýšila na 2,1 % z 1,8 %, pričom naznačila možné sprísnenie menovej politiky.



K zvýšeniu kľúčovej úrokovej sadzby došlo tiež v čase, keď Južná Kórea zaznamenáva najvyššiu mieru nákazy ochorením COVID-19, aj keď je podľa globálnych štandardov pomerne nízka, približne 1000 až 2000 nových prípadov denne.



Krajina bola v minulosti považovaná za model boja proti pandémii, pričom verejnosť do značnej miery dodržiavala pravidlá dištancovania sa a ďalšie pravidlá, ale očkovanie postupuje pomaly pre nedostatočné dodávky vakcín.



(1 EUR = 1370,17 KRW)