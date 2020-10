Juhokórejská ekonomika sa v 3.kvartáli vrátila k rastu

Soul 27. októbra (TASR) - Ekonomika Južnej Kórey zaznamenala v 3. kvartáli rast, prvý od vypuknutia pandémie nového koronavírusu. Uviedla to v utorok juhokórejská centrálna banka. Tempo rastu bolo zároveň výraznejšie, než sa očakávalo, pričom dosiahlo 10,5-ročné maximum.



Ekonomika Južnej Kórey vzrástla v 3. štvrťroku po úprave o sezónne vplyvy medzikvartálne o 1,9 %, informovala centrálna banka. Bol to najvýraznejší rast od 1. štvrťroka 2010. Na porovnanie, v 2. štvrťroku zaznamenala ekonomika pokles na úrovni 3,2 %, čo bol zasa najvýraznejší medzikvartálny pokles od roku 2008.



Výsledok bol lepší, než očakávali ekonómovia oslovení agentúrou Reuters. Tí počítali s rastom na úrovni 1,7 %. V medziročnom porovnaní ekonomika zaznamenala pokles o 1,3 %. Zmiernila tak tempo poklesu, keď v 2. štvrťroku dosiahol 2,7 %.



Pod pozitívny výsledok za 3. kvartál sa do veľkej miery podpísal export, ktorý v období od júla do konca septembra vzrástol medzikvartálne o 15,6 %. Najvýraznejšie sa zvýšil vývoz áut a polovodičov. Dovoz zaznamenal rast na úrovni 4,9 %.



Na druhej strane, spotrebiteľské výdavky pokračovali v poklese, aj keď v miernom. Pokles dosiahol 0,1 %. Vládne výdavky sa však v rovnakom rozsahu zvýšili.