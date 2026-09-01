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Juhokórejský export v auguste prudko vzrástol

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Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Vývoz sa medziročne zvýšil o 68,7 %, pričom export polovodičov vzrástol až o 209 %.

Autor TASR
Soul 1. septembra (TASR) - Juhokórejský export v auguste prudko vzrástol vďaka rekordnému predaju polovodičov. Vývoz sa medziročne zvýšil o 68,7 %, pričom export polovodičov vzrástol až o 209 % a dosiahol hodnotu 46,7 miliardy dolárov (40,27 miliardy eur), oznámilo v utorok juhokórejské ministerstvo obchodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Polovodiče teraz tvoria takmer polovicu (47,5 %) celkového vývozu Južnej Kórey. Dovoz rástol oveľa pomalšie ako export a v porovnaní s augustom 2025 sa zvýšil o 22,6 %. Prebytok zahraničného obchodu dosiahol 34,8 miliardy USD, čo je druhá najvyššia hodnota v histórii východoázijskej krajiny.

Juhokórejská ekonomika v súčasnosti profituje zo silného globálneho dopytu po infraštruktúre umelej inteligencie. V krajine sídlia dvaja poprední svetoví výrobcovia pamäťových čipov, spoločnosti Samsung Electronics a SK Hynix. V tieni boomu umelej inteligencie na druhej strane zostávajú slabšie výsledky v iných odvetviach. Napríklad vývoz automobilov z Južnej Kórey v auguste medziročne klesol o takmer 30 %.

(1 EUR = 1,1596 USD)
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