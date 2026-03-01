< sekcia Ekonomika
Juhokórejský export vo februári stúpol o 29 %
Prebytok zahraničného obchodu Južnej Kórey vo februári prudko vzrástol na rekordných 15,51 miliardy USD zo 4,15 miliardy USD v rovnakom mesiaci minulého roka.
Autor TASR
Soul 1. marca (TASR) - Juhokórejský export vo februári podľa predbežných údajov medziročne vzrástol o 29 % na rekordných 67,45 miliardy USD (57,14 miliardy eur), čím prekonal prognózy, že sa zvýšil o 24 %. Import sa medziročne zväčšil len o 7,5 % na 51,94 miliardy USD a nenaplnili sa očakávania, že sa posilní o 13 %. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Export juhokórejských polovodičov vo februári stúpol o 160,9 % na nové maximum 25,16 miliardy USD. Posilnil sa aj vývoz počítačov (+222 %) a lodí (+41 %), ale klesol export automobilov (-20,8 %), petrochemických produktov (-15,4 %) a ocele (-7,8 %). Vzrástol vývoz do USA (+30 %), Číny (+34 %) a Európskej únie (+10,3 %). V rámci juhokórejského dovozu sa znížil import ropy o 11,4 %.
(1 EUR = 1,1805 USD)
