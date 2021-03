Juhovýchodná Ázia pre slabú recykláciu plastov prichádza o miliardy

Washington 27. marca (TASR) - Krajiny juhovýchodnej Ázie prichádzajú ročne až o 6 miliárd USD (zhruba 5 miliárd eur), pretože väčšina ich plastov na jedno použitie sa skôr vyhodí, ako zhodnocuje a recykluje. Ukázala to najnovšia štúdia Svetovej banky (SB).



Podľa nej sa viac ako 75 % recyklovateľných plastov v Malajzii, Thajsku a na Filipínach vyhadzuje. To predstavuje „významnú nevyužitú podnikateľskú príležitosť“ v obehovom hospodárstve.



Thajsko, ktoré má najväčší petrochemický priemysel v juhovýchodnej Ázii, recykluje najmenšiu časť zo svojho plastového odpadu, menej ako 18 %.



V Malajzii aj na Filipínach už kľúčové firmy v oblasti balenia spotrebného tovaru začínajú čoraz častejšie uprednostňovať recyklovateľné materiály. Väčšina dodávateľov recyklovateľných plastov sú však malé a stredné podniky, ktoré často nemajú taký rozsah, systémy riadenia alebo technológie, aby uspokojili dopyt.



Štúdia SB tak ukázala, že v regióne existuje nevyužitá príležitosť na získanie environmentálnych a ekonomických výhod.



Stanovenie cieľov v oblasti recyklovaného obsahu, noriem pre recykláciu a zavedenie požiadaviek na zber odpadu v jednotlivých odvetviach tak môže "odblokovať" ďalší materiál pre juhovýchodnú Áziu, uviedla banka. Vlády by tiež mali zvážiť zvýšenie efektívnosti triedenia, obmedzenie ukladania plastového odpadu na skládky a postupné vyraďovanie nepodstatných plastových predmetov.



Budovanie obchodného modelu pre recykláciu plastov pomôže znížiť odpad na skládkach aj riziko jeho úniku do vodných tokov, uviedla Svetová banka.



Až 13 miliónov ton plastového odpadu sa ročne dostane do svetových oceánov, z toho Ázia je zodpovedná za viac ako 80 %. Podľa údajov Svetovej banky sú Filipíny tretím a Thajsko šiestym najväčším svetovým znečisťovateľom v prípade plastov.



(1 EUR = 1,1802 USD)