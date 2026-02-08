< sekcia Ekonomika
Julius Baer navrhuje, aby Švajčiarsko zaviedlo register zlých bankárov
Autor TASR
Ženeva 8. februára (TASR) - Generálny riaditeľ švajčiarskej banky Julius Baer navrhuje zaviesť register bankárov, ktorí zlyhali pri plnení svojich profesionálnych povinnosti. Registrácia účastníkov finančného trhu prináša zjavné výhody, povedal Stefan Bollinger v rozhovore pre denník Neue Zürcher Zeitung (NZZ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Podobné systémy už zaviedli Spojené štáty, Spojené kráľovstvo, Hongkong a Singapur, povedal Bollinger a dodal, že Švajčiarsko by z takéhoto kroku v dlhodobom horizonte profitovalo. „Zabráni sa tomu, aby zlí aktéri len tak prešli na druhú stranu ulice a pokračovali, akoby sa nič nestalo,“ vysvetlil.
Na otázku o špekuláciách, že najväčšia švajčiarska banka UBS plánuje presťahovať svoje sídlo do USA, Bollinger odpovedal, že Švajčiarsko je naďalej považované za známku kvality. „Som presvedčený, že byť švajčiarskou bankou je pre UBS výhodné, najmä v týchto časoch,“ povedal a zdôraznil, že klienti sa obracajú na Švajčiarsko, kde hľadajú stabilitu a predvídateľnosť v prostredí geopolitických neistôt. „Existuje silný trend, že aj medzinárodní klienti chcú opäť uchovávať svoje peniaze vo Švajčiarsku,“ uzavrel Bollinger.
