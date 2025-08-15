< sekcia Ekonomika
Júlová návštevnosť vodných parkov na Liptove zaostala o asi 20 %
Autor TASR
Ružomberok 15. augusta (TASR) - Júlová návštevnosť vodných parkov v Liptovskom Mikuláši a Bešeňovej v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zaostala o zhruba 20 percent. Pre TASR to uviedol hovorca spoločnosti Tatry mountain resorts (TMR) Marián Galajda, ktorá je prevádzkovateľom oboch vodných parkov.
„Kým minulý rok bol mimoriadne vydarený a úspešný, v tomto roku sa pod situáciu mohlo podpísať viacero faktorov - premenlivé a chladnejšie počasie, ktoré vodným parkom jednoducho neprialo, udalosti z južného Slovenska, takmer už tradičná rozcestovanosť Slovákov po zahraničných destináciách v úvode dovolenkového obdobia,“ priblížil Galajda.
„Denná návštevnosť má v auguste pozitívny vývoj a už vyrovnala minuloročné čísla. Základom je počasie, ktoré sa zásadným spôsobom zlepšilo a horúce dni posledného týždňa sú tým najlepším marketingom podporujúcim návštevu vodných parkov a zábavu na toboganoch,“ doplnil hovorca.
