Júlové dodávky ruského plynu do Európy dosiahli tohtoročné maximum

Moskva 1. augusta (TASR) - Denné dodávky plynu do Európy od ruskej spoločnosti Gazprom prostredníctvom plynovodov dosiahli v júli viac než 91 miliónov metrov kubických (m3). To je najvyšší objem v tomto roku. Uviedla to vo štvrtok agentúra Reuters.



Podľa Reuters predstavovali denné dodávky plynu od Gazpromu do Európy prostredníctvom plynovodov minulý mesiac 91,5 milióna m3. V porovnaní s júlom minulého roka to znamená rast o 5,7 % a oproti júnu o takmer 12 %. V júli pred rokom dosiahli dodávky do Európy 86,6 milióna m3 a v júni 81,8 milióna m3. Reuters pri svojich výpočtoch vychádza z údajov európskej spoločnosti na prepravu plynu Entsog a denných údajov Gazpromu o tranzite plynu cez Ukrajinu.



Za výrazným medzimesačným rastom exportu je najmä ukončenie plánovanej údržby podmorského plynovodu TurkStream. Tá sa uskutočnila v júni. Navyše, analytici za zvýšením vidia aj sezónny rast dopytu, keďže v Európe sa pred nástupom zimy začína postupne zvyšovať objem plynu v zásobníkoch.



Od začiatku tohto roka vyviezol Gazprom do Európy cez plynovody celkovo zhruba 18,3 miliardy m3. To je výrazný rozdiel v porovnaní s obdobím najväčšieho exportu, teda rokmi 2018 - 2019, v ktorých dodávky ruského plynu do Európy dosiahli od 175 miliárd do 180 miliárd kubických metrov.



Vychádzajúc zo skorších údajov Gazpromu a z výpočtov agentúry Reuters dodalo Rusko do Európy v roku 2022 rôznymi trasami zhruba 63,8 miliardy kubických metrov plynu. V minulom roku klesol objem dodávok približne na 28,3 miliardy kubických metrov.