Júlový prieskum prináša dobré správy pre slovenský priemysel

Bratislava 24. júla (TASR) - Výsledky júlového prieskumu medzi podnikovými manažérmi v eurozóne prinášajú viacero dobrých správ pre slovenský priemysel a exportérov. Uviedli to v aktuálnej správe analytici Inštitútu finančnej politiky (IFP).



„Priemysel v eurozóne vysiela pozitívne signály, podobne ako ekonomická aktivita u nášho hlavného obchodného partnera, Nemecka. Nová obchodná dohoda USA s Japonskom a zatiaľ nepotvrdené informácie o obchodnej dohode USA s EÚ dávajú nádej, že sa podarí vyhnúť najhorším scenárom, ktoré sa ešte pred pár týždňami zdali pravdepodobné. EÚ tak pravdepodobne hrozí 15-percentné clo. Ak by dohoda priniesla zrušenie špeciálnej 25-percentnej sadzby na automobily, v prípade Slovenska by došlo k významnému poklesu efektívneho cla na naše exporty,“ priblížili analytici.



Výkonnosť naprieč európskymi krajinami sa podľa IFP rôzni. Problematickej situácii čelí najmä Francúzsko, ktoré sa v pásme recesie nachádza posledných 11 mesiacov. Politická neistota spojená s očakávaniami úsporných opatrení prináša pesimistické očakávania manažérov, ktoré sa v júli pretavili aj do poklesu zamestnanosti v kľúčovom sektore služieb.



Naopak, nemecký obrat v otázke prísnej rozpočtovej disciplíny podporuje podľa inštitútu optimizmus manažérov, ktorý je najvyšší od mája minulého roka. Výkonnosť oboch krajín zároveň zaostala za priemerom eurozóny, čo podľa analytikov IFP naznačuje solídnu výkonnosť v ostatných krajinách.