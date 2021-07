Jún v počte pracovných ponúk prekonal májový rekord

Bratislava 8. júla (TASR) – Jún v počte pracovných ponúk zverejnených firmami na portáli Profesia.sk prekonal májové rekordné čísla. Viac príležitostí sa vyskytlo aj pre záujemcov o brigády. Uviedla to vo štvrtok hovorkyňa portálu Nikola Richterová. Za jún firmy na portáli zverejnili viac než 29.000 pracovných ponúk, čo je oproti máju o 1800 inzerátov viac. Medziročne je to viac než dvojnásobok.



Firmy zháňajú pracovníkov najmä vo výrobe, obchode a v informačných technológiách. V sektoroch s najvyšším počtom ponúk sa nachádzala aj doprava, administratíva, ekonomika, manažment, strojárstvo, pomocné práce a v júni sa do prvej desiatky dostal aj cestovný ruch. "Spomínané odvetvie bolo počas 1. štvrťroka 2021 na chvoste rebríčka. Uvoľnenie opatrení však prinieslo prebudenie. Firmy tak aktuálne stále hľadajú novú pracovnú silu. Zohnať nových zamestnancov je ale náročné," podotkla hovorkyňa.



Vysoký počet pracovných ponúk sa pritom netýka iba plných úväzkov. Pozitívny vývoj môžu aktuálne pocítiť aj študenti, ktorí si hľadajú brigádu. Portál zaznamenal v júni viac než 2000 ponúk na dohodu, kde zamestnávatelia hľadali študentov vysokých a stredných škôl. "Aktuálne čísla sú pozitívne nielen v porovnaní s minulým rokom. Zamestnávatelia totiž prekonali aj dopyt po brigádnikoch z roka 2019. V júni 2019 zaznamenala Profesia o 766 ponúk menej," vyčíslila hovorkyňa.



Richterová zároveň poznamenala, že konkurencia medzi uchádzačmi o brigádu je v súčasnosti omnoho nižšia než pred rokom. Kým tento rok v júni reagovalo na jednu ponuku v priemere 18 potenciálnych brigádnikov, vlani to bolo až 65 ľudí. Brigádnikov hľadajú firmy najčastejšie v obchode, administratíve, cestovnom ruchu ale aj na pomocné práce či v segmente informačných technológií. Najčastejšie ide o pracovné miesta, ako sú predavači, administratívni pracovníci, pokladníci či čašníci.