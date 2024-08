Júnová návštevnosť ubytovacích zariadení medziročne vzrástla

Bratislava 12. augusta (TASR) - V ubytovacích zariadeniach na Slovensku v júni strávilo aspoň jednu noc 554.000 návštevníkov. V medziročnom porovnaní sa júnová návštevnosť zvýšila o 2 %, do rekordných hodnôt z predpandemického roku 2019 však chýbala ešte takmer desatina návštevníkov. Medziročne sa najlepšie darilo Košickému kraju. Rekordné hodnoty návštevnosti z roku 2019 sa v júni podarilo prekonať len v Trnavskom kraji. V pondelok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Hostia v zariadeniach cestovného ruchu strávili takmer 1,4 milióna nocí, čo bolo o 1,5 % viac ako vlani. Priemerná dĺžka pobytu bola podľa údajov ŠÚ SR 2,5 noci. Takmer dve tretiny ubytovaných tvorili domáci návštevníci (352.000 osôb). "Ich celkový počet sa oproti minulému roku nepatrne zvýšil a dosiahol podobné hodnoty ako v júni pred pandémiou. Chýbali už len 4 % domácich hostí," uviedol ŠÚ SR.



Zahraničná návštevnosť počas júna takisto mierne vzrástla, medziročne o 3 %, a dosiahla 202.000 osôb. "Oproti rekordným hodnotám z júna 2019 chýbalo však až 17 % cudzincov," zhodnotil ŠÚ SR.



Z regionálneho hľadiska boli vo všetkých krajoch Slovenska počty návštevníkov medziročne porovnateľné alebo vyššie. Návštevnosť podľa údajov ŠÚ SR vzrástla v piatich z ôsmich regiónov, vo väčšine do 4 %. Výnimkou bol len Košický kraj s rastom o viac ako 11 %. V porovnaní s júnom 2019 počty hostí takmer vo všetkých krajoch zaostávali, najviac v Nitrianskom (o 22 %) a najmenej v Žilinskom kraji (o 2 %). Rekordné hodnoty z roku 2019 prekonal iba Trnavský kraj, a to o takmer 3 %.



Najviac navštevovaným regiónom bol počas júna Bratislavský kraj, v ktorom prenocovalo vyše 134.000 hostí. Prevahu mali pritom cudzinci, šesť z desiatich návštevníkov bolo v júni zo zahraničia. V rebríčku návštevnosti regiónov nasledovali Žilinský, Prešovský a Banskobystrický kraj. Tieto tri regióny prilákali takmer polovicu všetkých ubytovaných hostí (47 %), takmer tri štvrtiny tvorili domáci návštevníci.



Za prvý polrok 2024 sa v zariadeniach cestovného ruchu ubytovalo 2,6 milióna hostí. Medziročne išlo o nárast o takmer 3 %. Dynamickejšie rástol počet cudzincov ako domácich. V porovnaní s prvým polrokom 2019 chýbalo 8 % hostí, zaostávali najmä čísla v návštevnosti cudzincov.



Ubytovacie zariadenia v druhom štvrťroku 2024 dosiahli tržby 138 miliónov eur, išlo o vyše 5 % medziročný nárast. Prevažnú časť, takmer 60 %, vygenerovali domáci návštevníci. Najväčšie tržby dosiahli v Bratislavskom, Prešovskom a Žilinskom kraji. Väčšinu tržieb tvorili domáci hostia, iba v Bratislavskom kraji to boli cudzinci. Tržby od zahraničných návštevníkov rástli dynamickejšie ako od domácich.