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Júnové daňové kontroly odhalili porušenia za viac ako 20 miliónov eur
Okrem toho vykonali kontrolóri počas júna aj 3345 miestnych zisťovaní a 1633 ústnych pojednávaní.
Autor TASR
Bratislava 31. júla (TASR) - Kontrolóri finančnej správy (FS) ukončili v júni spolu 864 daňových kontrol, ktoré odhalili porušenia predpisov v sume viac ako 20 miliónov eur. Medzi najvýznamnejšie zistenia patrili neoprávnene uplatnené oslobodenia od dane z pridanej hodnoty (DPH), nepriznané príjmy podnikateľov či nepreukázané znižovanie základu dane právnických osôb. Informoval o tom v piatok hovorca FS Daniel Kováč.
Okrem toho vykonali kontrolóri počas júna aj 3345 miestnych zisťovaní a 1633 ústnych pojednávaní. Daňoví a colní kontrolóri zároveň preverili 4156 pokladníc systému eKasa. Pri 462 zistených porušeniach uložili pokuty v celkovej výške takmer 280.000 eur.
„Výsledky júnových kontrol potvrdzujú, že analytické nástroje a medzinárodná výmena informácií prinášajú konkrétne výsledky pri odhaľovaní daňových únikov. Finančná správa sa naďalej zameriava na rizikové oblasti podnikania a subjekty, pri ktorých existuje podozrenie na porušovanie daňových predpisov. Našou prioritou je ochrana príjmov štátneho rozpočtu a vytváranie spravodlivých podmienok pre poctivých podnikateľov,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
K významným kontrolným zisteniam FS v júni patril prípad dorubenia DPH v hodnote 160.000 eur. Podnikateľ v podanom daňovom priznaní deklaroval nadobudnutie tovaru z iného členského štátu Európskej únie (EÚ) a jeho následné dodanie do Francúzska s oslobodením od dane. Správca dane však prostredníctvom medzinárodnej výmeny informácií preveril deklarované obchodné transakcie a zistil, že odberatelia uvedení na vystavených faktúrach dodanie tovaru od slovenského subjektu nepotvrdili.
V inom prípade pri kontrole dane z príjmov fyzických osôb správca dane na základe údajov z bankových účtov zistil, že podnikateľ dosiahol okrem fakturovaných príjmov aj ďalšie príjmy, ktoré neuviedol vo svojom daňovom priznaní. Išlo o platby vyplývajúce z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ktoré boli pripísané na jeho bankové účty. Správca dane preto zvýšil zdaniteľné príjmy subjektu a vyrubil mu dodatočnú daň vo výške takmer 38.000 eur. „Prípad poukazuje na význam kontroly bankových transakcií pri odhaľovaní nepriznaných príjmov a zároveň potvrdzuje dôležitosť bezhotovostných platieb v boji proti daňovým únikom,“ podčiarkol Kováč.
Pri jednej z kontrol dane z príjmov právnických osôb FS zase zistila, že podnikateľ predával stavebné vozidlá vrátane príslušenstva za ceny nižšie, ako boli ich obstarávacie ceny. Spoločnosť pritom nepredložila žiadne doklady ani dôveryhodné dôkazy, ktoré by takýto postup odôvodnili. „Kontrola zároveň odhalila, že daňový subjekt vo svojom dodatočnom daňovom priznaní neoprávnene znížil zdaniteľné príjmy, pričom svoje tvrdenia nevedel relevantne preukázať. Správca dane preto zvýšil základ dane za kontrolované obdobie a následne vyrubil daň vo výške 380.000 eur,“ doplnil hovorca.
Okrem toho vykonali kontrolóri počas júna aj 3345 miestnych zisťovaní a 1633 ústnych pojednávaní. Daňoví a colní kontrolóri zároveň preverili 4156 pokladníc systému eKasa. Pri 462 zistených porušeniach uložili pokuty v celkovej výške takmer 280.000 eur.
„Výsledky júnových kontrol potvrdzujú, že analytické nástroje a medzinárodná výmena informácií prinášajú konkrétne výsledky pri odhaľovaní daňových únikov. Finančná správa sa naďalej zameriava na rizikové oblasti podnikania a subjekty, pri ktorých existuje podozrenie na porušovanie daňových predpisov. Našou prioritou je ochrana príjmov štátneho rozpočtu a vytváranie spravodlivých podmienok pre poctivých podnikateľov,“ zhodnotil prezident FS Jozef Kiss.
K významným kontrolným zisteniam FS v júni patril prípad dorubenia DPH v hodnote 160.000 eur. Podnikateľ v podanom daňovom priznaní deklaroval nadobudnutie tovaru z iného členského štátu Európskej únie (EÚ) a jeho následné dodanie do Francúzska s oslobodením od dane. Správca dane však prostredníctvom medzinárodnej výmeny informácií preveril deklarované obchodné transakcie a zistil, že odberatelia uvedení na vystavených faktúrach dodanie tovaru od slovenského subjektu nepotvrdili.
V inom prípade pri kontrole dane z príjmov fyzických osôb správca dane na základe údajov z bankových účtov zistil, že podnikateľ dosiahol okrem fakturovaných príjmov aj ďalšie príjmy, ktoré neuviedol vo svojom daňovom priznaní. Išlo o platby vyplývajúce z dodávateľsko-odberateľských vzťahov, ktoré boli pripísané na jeho bankové účty. Správca dane preto zvýšil zdaniteľné príjmy subjektu a vyrubil mu dodatočnú daň vo výške takmer 38.000 eur. „Prípad poukazuje na význam kontroly bankových transakcií pri odhaľovaní nepriznaných príjmov a zároveň potvrdzuje dôležitosť bezhotovostných platieb v boji proti daňovým únikom,“ podčiarkol Kováč.
Pri jednej z kontrol dane z príjmov právnických osôb FS zase zistila, že podnikateľ predával stavebné vozidlá vrátane príslušenstva za ceny nižšie, ako boli ich obstarávacie ceny. Spoločnosť pritom nepredložila žiadne doklady ani dôveryhodné dôkazy, ktoré by takýto postup odôvodnili. „Kontrola zároveň odhalila, že daňový subjekt vo svojom dodatočnom daňovom priznaní neoprávnene znížil zdaniteľné príjmy, pričom svoje tvrdenia nevedel relevantne preukázať. Správca dane preto zvýšil základ dane za kontrolované obdobie a následne vyrubil daň vo výške 380.000 eur,“ doplnil hovorca.