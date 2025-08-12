< sekcia Ekonomika
Júnové tržby vo všetkých odvetviach rástli nad 4 %
V priemysle tržby podnikov v júni medziročne vzrástli v stálych cenách o 6,4 %.
Autor TASR
Bratislava 12. augusta (TASR) - Júnové tržby boli medziročne vyššie vo všetkých piatich mesačne sledovaných odvetviach, v štyroch sa tempo rastu dokonca zrýchlilo. Dvojciferným tempom rástli tržby v stavebníctve, rast nad 6 % zaznamenal aj kľúčový priemysel a doprava so skladovaním. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
V priemysle tržby podnikov v júni medziročne vzrástli v stálych cenách o 6,4 %. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví medziročný rast zaznamenalo 11. Najvýznamnejší vplyv mal rast tržieb vo výrobe kovov o 12,2 %, výrobe koksu a ropných výrobkov o 71,5 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 13,8 %.
V odvetví informácie a komunikácia boli tržby vyššie o 4,1 %, tempo rastu dosiahlo druhú najvyššiu hodnotu v tomto roku. Tržby vo vybraných trhových službách stúpli o 4,4 %, ale rast posledné dva mesiace spomaľoval. Dvojciferné zrýchlenie tempa rastu tržieb zaznamenali stavebné podniky, a to o 11,8 %. Tržby v podnikoch dopravy a skladovania boli vyššie o 6,5 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní vzrástli iba vo vybraných trhových službách o 2,8 % a v podnikoch dopravy a skladovania o 2 %. Pokles tržieb zaznamenal priemysel o 1,8 %, informačné a komunikačné činnosti o 0,4 % a stavebníctvo o 0,2 %.
Spolu za prvý polrok tohto roka tržby za vlastné výkony a tovar medziročne stúpli vo všetkých piatich odvetviach. V priemysle sa zvýšili o 6,1 %, vo vybraných trhových službách o 6,2 %, v doprave a skladovaní o 4 % a informačných a komunikačných činnostiach o 2,8 %. Dvojciferne rástli iba v stavebníctve, o 10,5 %.
V priemysle tržby podnikov v júni medziročne vzrástli v stálych cenách o 6,4 %. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví medziročný rast zaznamenalo 11. Najvýznamnejší vplyv mal rast tržieb vo výrobe kovov o 12,2 %, výrobe koksu a ropných výrobkov o 71,5 % a vo výrobe výrobkov z gumy a plastu o 13,8 %.
V odvetví informácie a komunikácia boli tržby vyššie o 4,1 %, tempo rastu dosiahlo druhú najvyššiu hodnotu v tomto roku. Tržby vo vybraných trhových službách stúpli o 4,4 %, ale rast posledné dva mesiace spomaľoval. Dvojciferné zrýchlenie tempa rastu tržieb zaznamenali stavebné podniky, a to o 11,8 %. Tržby v podnikoch dopravy a skladovania boli vyššie o 6,5 %.
Tržby v medzimesačnom porovnaní vzrástli iba vo vybraných trhových službách o 2,8 % a v podnikoch dopravy a skladovania o 2 %. Pokles tržieb zaznamenal priemysel o 1,8 %, informačné a komunikačné činnosti o 0,4 % a stavebníctvo o 0,2 %.
Spolu za prvý polrok tohto roka tržby za vlastné výkony a tovar medziročne stúpli vo všetkých piatich odvetviach. V priemysle sa zvýšili o 6,1 %, vo vybraných trhových službách o 6,2 %, v doprave a skladovaní o 4 % a informačných a komunikačných činnostiach o 2,8 %. Dvojciferne rástli iba v stavebníctve, o 10,5 %.