Júnový predaj áut v Británii bol najslabší za 26 rokov

Londýn 5. júla (TASR) - Predaj áut v Británii klesol v júni o takmer štvrtinu na necelých 141.000 vozidiel. To bol najslabší predaj za daný mesiac za posledných 26 rokov. Uviedlo to v utorok britské Združenie výrobcov a predajcov áut (SMMT). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Podľa konečných údajov SMMT sa v júni predalo v Británii 140.958 áut. V porovnaní s júnom minulého roka to predstavuje pokles o 24 % a najslabší júnový predaj od roku 1996. Dôvodom je nedostatok komponentov, ktorý skomplikoval dodávku nových vozidiel do predajní. "Problémy s dodávkami polovodičov obmedzujú trh s novými autami ešte viac než minuloročný lockdown," povedal na margo júnových výsledkov šéf SMMT Mike Hawes.



Od začiatku roka sa v Británii predalo približne 802.000 áut. V porovnaní s 1. polrokom 2021 to znamená pokles o 12 %. To je druhý najslabší 1. polrok z pohľadu predaja áut od roku 1992.



Združenie už v máji zhoršilo vyhliadky predaja na celý rok 2022. Pôvodne počítalo s predajom približne 1,89 milióna áut, v máji však upravilo prognózu na 1,72 milióna predaných vozidiel.