Júnový prepad výroby elektriny muselo Slovensko nahradiť dovozom

Bratislava 14. augusta (TASR) - Slovensko sa po spustení 3. bloku atómovej elektrárne v Mochovciach stalo čistým vývozcom elektriny, čo potvrdili aj aktuálne dáta Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy (SEPS) za prvý polrok 2024. Podľa nich výroba elektrickej energie za prvých šesť mesiacov medziročne vzrástla o 6 % na 15,44 terawatthodiny (TWh), pričom spotreba sa zvýšila iba o necelé percento na 13,54 TWh. V júni sa však situácia obrátila a Slovensko vyrobilo menej elektriny ako spotrebovalo.



Slovenské elektrárne (SE), ktoré sú najväčším výrobcom elektriny na Slovensku, realizovali počas júna postupne odstávky na troch jadrových blokoch. "V júni sme po prvý raz realizovali generálnu odstávku na 3. bloku Mochovce, máme za sebou rozšírenú odstávku 4. bloku elektrárne Bohunice, pričom aktuálne finišujeme s rozšírenou generálnou odstávkou 3. bloku v Bohuniciach," uviedla pre TASR hovorkyňa spoločnosti Oľga Baková.



SE ešte v septembri čaká posledná odstávka jadrového bloku tento rok, a to odstávka na 3. bloku Mochovce. Elektrárne podľa Bakovej vyrobili v júni 99 % elektriny z plánovaného množstva. Mierne zníženie o 0,8 % bolo spôsobené zvýšením dní odstávok oproti plánu na jadrových elektrárňach.



Výroba elektriny poklesla v júni napríklad oproti januáru až o tretinu na 2,05 TWh pri spotrebe 2,07 TWh. Výroba aj spotreba elektriny boli v júni najnižšie v tomto roku. Za posledné tri roky bola júnová výroba nižšia iba v roku 2022, a to vo výške 1,95 TWh, a nižšiu júnovú spotrebu zaznamenala SEPS vlani, keď klesla na 2,04 TWh.



Slovensko v prvom polroku vyviezlo z vlastných prebytkov elektrinu v objeme 1,89 TWh, pričom najväčšími odberateľmi sú Maďarsko a Ukrajina. Tí spolu odobrali zo slovenskej siete 6,26 TWh, no rozdiel bol kompenzovaný dovozom elektriny najmä z Česka (3,44 TWh) a z Poľska (0,93 TWh).