Júnový rast cien výrobcov v USA prekonal očakávania

Washington 14. júla (TASR) - Ceny priemyselných výrobcov v USA zaznamenali minulý mesiac nečakané zrýchlenie rastu, pričom v medziročnom porovnaní tempo rastu dosiahlo rekord. Poukázali na to údaje, ktoré v stredu zverejnilo americké ministerstvo práce. Údaje boli zverejnené iba deň po informáciách o vývoji spotrebiteľských cien v USA, ktoré zaznamenali najvýraznejší rast za posledných 13 rokov. Aj stredajšie údaje naznačujú, že inflácia v USA sa bude držať na vysokej úrovni.



Ministerstvo práce uviedlo, že ceny producentov vzrástli v júni oproti máju o 1 %, zatiaľ čo v máji medzimesačný rast dosiahol 0,8 %. Analytici oslovení agentúrou Reuters pritom počítali so spomalením rastu cien na 0,6 %.



Zrýchlenie rastu zaznamenali ceny amerických výrobcov aj v medziročnom porovnaní, pričom tempo rastu dosiahlo rekord. V porovnaní s júnom minulého roka sa ceny producentov zvýšili o 7,3 %, zatiaľ čo v máji rast dosiahol 6,6 %. Júnový rast bol najvyšší od začatia evidovania príslušných údajov v novembri 2010. Okrem toho prekonal očakávania analytikov, ktorí počítali so zrýchlením rastu cien iba na 6,8 %.



Aj v prípade jadrových cien dosiahol medziročný rast rekord. Zvýšili sa o 5,5 % po 5,3-percentnom raste v máji. Bol to najvýraznejší rast od začatia evidovania príslušných údajov v auguste 2014.