Júnový rast maloobchodných tržieb bol podľa analytikov sklamaním

Bratislava 6. augusta (TASR) - Napriek tomu, že slovenská ekonomika ostáva naďalej v dobrom stave najmä vďaka silnému trhu práce, poklesu inflácie blízko želanej úrovne a rastu reálnych miezd, vývoj júnových tržieb v maloobchode nedosiahol podľa analytikov očakávanú úroveň. Slovenská ekonomika by však mala najmä vďaka spotrebe domácností naďalej rásť na úrovni dvoch až troch percent.



Júnové tržby v maloobchode sa podľa Štatistického úradu SR medziročne zvýšili o 1,1 % a zároveň sa oproti máju tohto roka znížili o rovnakú hodnotu. "Maloobchodné tržby v júni sklamali. Ostali síce nad úrovňou z minulého roka, v porovnaní s predchádzajúcimi mesiacmi sa však znížili a dynamika ich medziročného rastu sa citeľne spomalila. Odhliadnuc od veľkonočného efektu, ktorý rozkýval medziročný rast tržieb v marci a apríli, zaznamenali maloobchodné tržby najpomalšie tempo medziročného rastu v tomto roku," uviedol analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák.



Jedným z možných vysvetlení prekvapivého júnového spomalenia rastu maloobchodu by mohol byť podľa neho skorší nástup letnej dovolenkovej sezóny. Medziročný pokles reálnych tržieb zaznamenali aj hotely a reštaurácie, pričom ten bol podľa odborníka spôsobený zvýšenými príjmami domácností, ktoré motivujú ľudí k dovolenkám v zahraničí.



Pozitívny impulz pre rast domácej ekonomiky v druhom polroku by mal podľa analytika Slovenskej sporiteľne Mateja Horňáka priniesť okrem maloobchodu aj sektor služieb. Ten by mal podľa neho zažiť oživenie a vykázať pozitívny rast v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi.



Analytik 365.bank Tomáš Boháček upozornil, že spotreba domácností už mohla dosiahnuť svoj vrchol. "Trend sa začal na začiatku roka po opadnutí vysokých cien a reštarte rastu reálnych miezd. Nástup negatívneho trendu však neočakávame, skôr stagnáciu na súčasných úrovniach, čo však bude postačovať na trojpercentný rast ekonomiky v tomto roku," uzavrel.