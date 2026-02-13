< sekcia Ekonomika
Juraj Pétery sa stal novým výkonným riaditeľom TULIP Solutions
Slovenská IT spoločnosť TULIP Solutions vstupuje do druhej dekády svojho pôsobenia na trhu so zmenou vo vedení.
Autor OTS
Bratislava 13. februára (OTS) - Od 1. januára 2026 sa novým výkonným riaditeľom spoločnosti stal Juraj Pétery, ktorý je s firmou spätý od jej vzniku.
Juraj Pétery pôsobí v TULIP Solutions od roku 2016. Počas svojho doterajšieho pôsobenia prešiel viacerými odbornými aj manažérskymi pozíciami - od junior programátora až po tím lídra. Dlhodobo sa venoval najmä rozvoju účtovných a schvaľovacích modulov systému TULIP a podpore klientov pri implementácii účtovných softvérov.
„Vážim si dôveru, ktorú mi prejavilo vedenie skupiny, do ktorej TULIP patrí. Funkciu výkonného riaditeľa prijímam s veľkou zodpovednosťou,“ uviedol Juraj Pétery.
Jeho ambíciou je posilniť pozíciu spoločnosti na regionálnych trhoch a ďalej rozvíjať dochádzkové a HR riešenia pod hlavičkou TULIP.
„Našou silnou stránkou je detailná znalosť lokálnych legislatív v oblasti evidencie dochádzky v kombinácii s digitalizáciou nadväzujúcich procesov, ako sú pracovné cesty či ich automatizované vyúčtovanie. V tomto chceme pokračovať aj naďalej,“ dodáva Pétery.
„Pre našich zákazníkov sa nič nemení - naďalej zostávame spoľahlivým partnerom pre digitalizáciu procesov v stabilnom tíme, ktorý poznajú. Zároveň chceme prinášať riešenia, ktoré firmám reálne zjednodušujú každodennú prácu a reagujú na meniace sa legislatívne aj technologické prostredie“ uzatvára nový výkonný riaditeľ.
Juraj Pétery vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Manažérske rozhodovanie a informačné technológie. Vo svojej práci prepája technologické a ekonomické myslenie, ktoré chce v novej pozícii využiť pri ďalšom smerovaní spoločnosti TULIP Solutions.
O spoločnosti TULIP Solutions
TULIP Solutions je slovenská SaaS spoločnosť vyvíjajúca cloudový dochádzkový systém TULIP. Pod rovnomennou značkou pôsobí na trhu od roku 2016. Dnes jej riešenia využíva viac ako 3 300 firiem a 169 000 používateľov v 40 krajinách sveta.
Viac informácií: www.tulipize.sk
