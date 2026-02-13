Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Juraj Pétery sa stal novým výkonným riaditeľom TULIP Solutions

Juraj Petery - TULIP Solutions Foto: TULIP Solutions

Slovenská IT spoločnosť TULIP Solutions vstupuje do druhej dekády svojho pôsobenia na trhu so zmenou vo vedení.

Bratislava 13. februára (OTS) - Od 1. januára 2026 sa novým výkonným riaditeľom spoločnosti stal Juraj Pétery, ktorý je s firmou spätý od jej vzniku.

Juraj Pétery pôsobí v TULIP Solutions od roku 2016. Počas svojho doterajšieho pôsobenia prešiel viacerými odbornými aj manažérskymi pozíciami - od junior programátora až po tím lídra. Dlhodobo sa venoval najmä rozvoju účtovných a schvaľovacích modulov systému TULIP a podpore klientov pri implementácii účtovných softvérov.

„Vážim si dôveru, ktorú mi prejavilo vedenie skupiny, do ktorej TULIP patrí. Funkciu výkonného riaditeľa prijímam s veľkou zodpovednosťou,“ uviedol Juraj Pétery.

Jeho ambíciou je posilniť pozíciu spoločnosti na regionálnych trhoch a ďalej rozvíjať dochádzkové a HR riešenia pod hlavičkou TULIP.

„Našou silnou stránkou je detailná znalosť lokálnych legislatív v oblasti evidencie dochádzky v kombinácii s digitalizáciou nadväzujúcich procesov, ako sú pracovné cesty či ich automatizované vyúčtovanie. V tomto chceme pokračovať aj naďalej,“ dodáva Pétery.



„Pre našich zákazníkov sa nič nemení - naďalej zostávame spoľahlivým partnerom pre digitalizáciu procesov v stabilnom tíme, ktorý poznajú. Zároveň chceme prinášať riešenia, ktoré firmám reálne zjednodušujú každodennú prácu a reagujú na meniace sa legislatívne aj technologické prostredie“ uzatvára nový výkonný riaditeľ.

Juraj Pétery vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave, odbor Manažérske rozhodovanie a informačné technológie. Vo svojej práci prepája technologické a ekonomické myslenie, ktoré chce v novej pozícii využiť pri ďalšom smerovaní spoločnosti TULIP Solutions.

O spoločnosti TULIP Solutions
TULIP Solutions je slovenská SaaS spoločnosť vyvíjajúca cloudový dochádzkový systém TULIP. Pod rovnomennou značkou pôsobí na trhu od roku 2016. Dnes jej riešenia využíva viac ako 3 300 firiem a 169 000 používateľov v 40 krajinách sveta.

Viac informácií: www.tulipize.sk

