Jurinová: Na dostavbu tunela Višňové netrpezlivo čakáme

Žilina 3. februára (TASR) – Po ohlásení víťaza súťaže na dokončenie tunela Višňové vidíme svetlo na konci tunela. Na tento dôležitý úsek diaľnice D1 v Žilinskom kraji netrpezlivo čakáme. Predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová to uviedla v reakcii na zverejnenie informácie, že víťazom sa stala spoločnosť Skanska.



Pripomenula, že prešlo už viac ako dvadsať rokov, odkedy sa začala raziť prieskumná štôlňa. "Základný kameň sa poklepával trikrát. A hoci sme na predchádzajúcu vládu vyvíjali tlak, aby úsek Višnové - Dubná skala zaradili na zoznam priorít, nedočkali sme sa odozvy. Keď som bola na kontrole v tuneli Višňové pred necelými dvoma rokmi, zdalo sa, že nechýba veľa. Práce však zastali, čo so sebou prinieslo ďalšie predraženie a odsunutie termínu dokončenia. Ľudia stoja naďalej denne v nekonečných kolónach popod Strečno a doprava často kolabuje aj priamo v krajskom meste Žilina," povedala Jurinová.



Odľahčenie dopravnej situácie v krajskom meste a v celom Žilinskom kraji podľa nej prinesie až prepojenie vysúťaženého úseku s novootvoreným úsekom diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. "Pevne verím, že dnes nejde len o symbolický akt upokojenia obyvateľov vyhlásením víťaza. Ale po povinnej kontrole dôjde čo najskôr k podpisu zmluvy, práce sa rozbehnú a v dohľadnej dobe sa podarí stavbu konečne dokončiť. Prinesie to vytúženú úľavu všetkým motoristom, skvalitní dopravnú mobilitu a zlepší život v našom kraji. Verím, že sa čoskoro dočkáme aj niekoľko týždňov sľubovaného podpisu zmluvy na výstavbu vysúťaženého úseku rýchlostnej cesty R3 Tvrdošín – Nižná," uzavrela Jurinová.



Víťazom súťaže na dostavbu Višňového sa stala spoločnosť Skanska, zmluvná cena je 255 miliónov eur. Na sociálnej sieti to v stredu ohlásil minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).