Jurinová: Zatvorenie fabriky Ecco je symbolom vážnej krízy dôvery

Žilina 15. apríla (TASR) - Zatvorenie fabriky Ecco je symbolom vážnej krízy dôvery v slovenské podnikateľské prostredie. V utorok o tom informovala predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) Erika Jurinová na sociálnej sieti.



„Opatrenia, ktoré prijala súčasná vláda, systematicky ničia stabilitu, predvídateľnosť a dôveru - tri piliere, na ktorých stojí každé zdravé hospodárstvo. Odháňajú investorov, dusia malých a stredných podnikateľov a v konečnom dôsledku dosahujú najtvrdšie na obyčajných ľudí, ktorí žijú z vlastnej práce,“ uviedla Jurinová.



Podľa nej sa sľubovala konsolidácia, no vidí úpadok. „Namiesto opatrení, ktoré by podporili rast, inovácie a nové pracovné miesta, sledujeme iba zúfalé záplaty dier, ktoré sama táto vláda vytvorila,“ spresnila predsedníčka ŽSK.



Ďalej doplnila, že „ak chceme Slovensko vyviesť z biedy, musíme začať hovoriť pravdu - bez populizmu, bez ilúzií, bez hľadania nepriateľov tam, kde ich niet“. Jedinou cestou podľa Jurinovej je návrat k poctivému riadeniu krajiny, opretému o dôveru, odbornosť a rešpekt voči tým, ktorí tvoria hodnoty - pracovníkom, živnostníkom, podnikateľom a samosprávam.



„V Žilinskom kraji robíme všetko pre to, aby sme vytvárali zázemie, fungujúce služby a infraštruktúru pre dobrý život a podnikanie. No rozhodnutia vlády nám tieto snahy systematicky podkopávajú,“ dodala Jurinová.



Spoločnosť Ecco Slovakia po takmer 30 rokoch ukončí v lete výrobu vo svojom závode v Martine. Dotkne sa to 650 zamestnancov závodu. Vzhľadom na celosvetový obchodný a ekonomický vývoj sa firma Ecco rozhodla zmeniť rozloženie svojich výrobných kapacít tak, aby zodpovedali potrebám trhu.