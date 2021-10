Juris:Deregulácii cien budú podliehať dodávky energií, nie distribúcia

Tále 22. októbra (TASR) – Deregulácia cien, ktorú prináša návrh novely zákona o energetike, sa bude týkať iba vlastnej komodity, nie však ostatných položiek ako napríklad prenosu či distribúcie. Cena silovej elektriny tvorí v súčasnosti okolo 40 % výslednej ceny pre domácnosti a cena zemného plynu okolo 50 % - 60 % výslednej ceny. Upozornil na to na konferencii Energofórum, organizovanej spoločnosťou Sféra, predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris.



„Bavíme sa o deregulácii v rámci legislatívnych návrhov, a tu by som rád zdôraznil, o dodávke. Nebavíme sa o celkovej deregulácii elektriny a plynu, pretože v mnohých diskusiách sa to zamieňa,“ zdôraznil Juris. Regulovaná bude aj po prípadnom schválení návrhu cena poplatkov, prepravy či distribúcie energií. Podľa Jurisa je deregulácia potrebná aj preto, že trh s energiami sa bude meniť a pribudne množstvo ďalších hráčov ako napríklad aktívny odberateľ alebo energetické spoločenstvo.



Návrh novely zákona o energetike je v súčasnosti v medzirezortnom pripomienkovom konaní a mohol by byť predložený na vládu ešte v tomto roku. V prípade jeho nasledovného schválenia parlamentom by sa prvá vlna deregulácie začala k 1. januáru 2023 a úplná deregulácia cien energií by nastala o tri roky neskôr.



Blahoslav Němeček z poradenskej spoločnosti Ernst & Young spresnil, že začiatkom roka 2023 by mala byť zrušená regulácia cien pre malé podniky. Pri domácnostiach by regulácii podliehali iba veľkí dodávatelia s viac ako 100.000 zákazníkmi. Tieto firmy by mali povinnosť ponúkať zákazníkom takzvaný regulovaný tarif, ktorého výšku by mal schváliť ÚRSO. Všetky zmluvy platné do konca roka 2022 by prestali spadať pod regulované ceny a pokiaľ by odberateľ chcel prejsť pod regulovaný tarif, musel by zmeniť zmluvu s dodávateľom. Návrh zákona umožňuje prejsť z neregulovaného do regulovaného režimu do konca marca 2023 aj odberateľom, ktorí majú svoje zmluvy s časovou fixáciou.



Predseda ÚRSO ráta s tým, že veľká časť odberateľov energií sa aktívne zapojí do hľadania najvýhodnejšieho dodávateľa. Deregulované transakcie a produkty účastníkov trhu sa tak budú môcť vyvíjať podľa špecifických potrieb jednotlivých skupín vrátane domácností.