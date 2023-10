Juris: Polovica dodávateľov energií nezverejňuje neregulované cenníky

Bratislava 12. októbra (TASR) - Dobre fungujúci trh by mal generovať efektívne ceny energií a primeranú kvalitu dodávok pre odberateľov. Takmer polovica dodávateľov však nezverejňuje neregulované cenníky energií a niektoré firmy napriek výraznému poklesu cien na trhoch svoje cenníky od januára nezmenili. Na konferencii Energofórum organizovanej spoločnosťou Sféra na to vo štvrtok upozornil predseda Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) Andrej Juris.



"Takmer polovica dodávateľov vôbec nezverejňuje ceny," povedal Juris. Firmy si podľa neho musia cenovú ponuku vyžiadať. "To je v bežne fungujúcom trhu nezvyčajné, pretože keď niekto chce aktívne predávať, mal by zverejňovať aspoň nejaký typ ponuky," dodal šéf ÚRSO.



Problém je podľa neho aj v nastavených cenách jednotlivých dodávateľov, keďže niektorí napriek výraznému poklesu cien elektriny a plynu na trhoch stále ponúkajú energie za januárové cenníky. "To sú obrovské marže," zhodnotil Juris. Úrad sa podľa neho bude usilovať o zmenu legislatívy tak, aby boli spoločnosti povinné zverejňovať a aktualizovať cenníky každý mesiac. "Nehovoríme, akú cenu majú dať, ale aby ju aspoň zverejnili," dodal Juris, ktorý by zároveň chcel extrémne marže obmedziť.



Ivan Weiss zo Stredoslovenskej energetiky oponoval, že obmedzovanie podnikania by mohlo odradiť od možného vstupu na trh potenciálnych investorov. Zdôraznil, že odberatelia sú zvyknutí uzatvárať zmluvy na dodávku energií na rok vopred za pevne stanovenú cenu a dodávateľ si komoditu musí zabezpečiť tiež za v tom čase aktuálne ceny. Dodávatelia podľa neho čelia aj riziku poklesu odberu z dôvodu šetrenia. Juris spresnil, že ide najmä o nových odberateľov, ktorí prichádzajú počas roka a im ponúknuté ceny by mali zohľadňovať aktuálnu situáciu na trhu.



Odberateľov sa zastal aj Rastislav Hanulák z advokátskej kancelárie Capitol Legal Group. "Považujem kontinuálne zverejňovanie cien za absolútne minimum, ktoré by mali dodávatelia na Slovensku robiť, obzvlášť keď sú v dominantnom postavení," zdôraznil Hanulák. Upozornil aj na možné problémy vyplývajúce z aktuálnej praxe pri verejnom obstarávaní energií napríklad pre samosprávy. "Tento stav spôsobuje u veľkých odberateľov, ktorí musia verejne obstarávať, napríklad samosprávne kraje, že nie sú schopní ani len odhadnúť hodnotu zákazky, ktorú idú obstarávať, lebo netušia, aká cena bude," dodal.



Ceny energií v minulom roku prudko stúpli najmä v súvislosti s vojenským konfliktom na Ukrajine. Cena elektriny vzrástla v auguste minulého roka na viac ako 1000 eur za megawatthodinu (MWh) a cena plynu prekročila 300 eur/MWh. Postupne ceny energií klesali až na súčasnú úroveň okolo 50 eur/MWh plynu a 140 eur/MWh elektriny. Stále sú to však viac ako dvojnásobné hodnoty oproti roku 2020.