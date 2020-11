Juris: Regulačná politika pre dodávateľov energií bude od roku 2023

Bratislava 15. novembra (TASR) – Slovensko čakajú v najbližšom období významné zmeny v energetickej legislatíve, ktoré vyplývajú najmä z balíčka Európskej únie Čistá energia pre všetkých Európanov. Nová regulačná politika pre dodávateľov energií, ktorá bude vychádzať z týchto zmien, by mala byť schválená v marci 2022 a regulovaní dodávatelia energií budú podľa nového regulačného rámca podávať žiadosti o cenové rozhodnutia pre rok 2023. Povedal to predseda ÚRSO Andrej Juris v podcaste Slovenského naftového a plynárenského zväzu (SPNZ) Otvorene o plyne.



"Príprava regulačnej politiky je jednou z najdôležitejších úloh, ktoré stoja pred úradom v období najbližších dvoch rokov," povedal Juris. Na transpozícii európskeho balíčka Čistá energia pre všetkých Európanov do národnej legislatívy sa už v súčasnosti podľa šéfa ÚRSO intenzívne pracuje a po jej schválení začne úrad od budúceho roku pracovať na novej regulačnej politike. Prvý návrh chce Juris predstaviť koncom budúceho leta a po pripomienkovaní by mala novú regulačnú politiku schváliť regulačná rada najneskôr v marci 2022. Do vyhlášok ÚRSO by sa mala regulačná politika premietnuť do júna toho istého roku.



Zmeny by sa okrem iného mali dotknúť miery regulácie trhu s energiami. "Je veľmi intenzívna diskusia, či je potrebná tá intenzita regulácie a ten spôsob regulácie dodávky plynu, ako v súčasnosti," povedal Juris. Na základe skúseností z iných krajín EÚ stačí podľa šéfa úradu vytvoriť dostatočne konkurenčné prostredie, ale aj v regulácii dostatočný priestor na to, aby si mohli jednotliví dodávatelia plynu konkurovať.



ÚRSO bude podporovať aj prechod na ekologickejšie spôsoby výroby energie a tieto aktivity už realizuje. "V súčasnosti intenzívne komunikujem s výrobcami zelenej energie, konkrétne bioplynkami, ktoré vzhľadom na cenový vývoj na trhu majú pomerne veľké ekonomické problémy," prezradil Juris. Jednou z tém je podpora transformácie bioplynových staníc a výstavby nových tak, aby nevyhnutne nevyrábali elektrinu, ale napríklad biometán. V oblasti distribúcie chce ÚRSO vytvoriť priestor v regulačnom rámci na investície do úpravy infraštruktúry, ktoré by umožnili integrovať do distribúcie práve biometán alebo vodík.