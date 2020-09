Jurzyca k regulácii digitálnej sféry presadil záujmy spotrebiteľov

Brusel 29. septembra (TASR) - Pripravovaná regulácia digitálnych platforiem, ktorú koncom tohto roka predstaví Európska komisia, by mala mať najväčší úžitok pre spotrebiteľov. Uviedol to v utorok poslanec Európskeho parlamentu (EP) Eugen Jurzyca (SaS) s odkazom na pozíciu Výboru EP pre vnútorný trh (IMCO) k tejto regulácii.



Výbor IMCO v pondelok v Bruseli schválil odporúčania pre chystanú reguláciu digitálnych platforiem. Spolutvorcom týchto odporúčaní je aj Jurzyca z frakcie európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), ktorý je členom výboru pre vnútorný trh.



Jurzyca pripomenul, že eurokomisia po 20 rokoch pripravuje nové pravidlá pre online prostredie, ktoré majú stanoviť jasnejšie pravidlá pre internetové spoločnosti a online platformy, vrátane povinností vyhľadávania a odstraňovania problémových a nelegálnych obsahov. Nová regulácia sa bude dotýkať všetkých oblastí digitálneho trhu, sociálnych sietí, online trhovísk či napríklad platforiem na vyhľadávanie ubytovania.



"Za najväčší úspech pre ľudí, využívajúcich digitálne platformy, považujem, že sa odporúčania v schválenom materiáli podarilo nasmerovať k zvyšovaniu úžitku pre spotrebiteľov," uviedol poslanec. Dodal, že eurokomisia či europarlament často presadzujú návrhy na ochranu spotrebiteľa bez ohľadu na náklady, ktoré nakoniec zaplatia všetci.



Spresnil, že jeho cieľom v správe z dielne EP bolo, aby sa namiesto ochrany spotrebiteľa hovorilo o najväčšom možnom úžitku opatrení na všetkých ľudí v spoločnosti. Vysvetlil, že ak napríklad storočná záruka na mobilný telefón vyzerá ako vyššia ochrana spotrebiteľa, v skutočnosti je tento mobil o toľko drahší a v konečnom dôsledku to spotrebiteľa poškodzuje.



Jurzyca za svoj ďalší úspech považuje presadenie výzvy, aby exekutíva EÚ prichádzala s návrhom iba takých opatrení, ku ktorým má analýzy preukazujúce nevyhnutnosť ich zavádzania. "Parlament tým kladie dôraz na to, aby návrhy na nové pravidlá, povinnosti pre firmy či vytváranie nových inštitúcií boli dobre zdôvodnené a podložené dátami," opísal situáciu.



Podľa jeho slov zvyšovanie úžitku spotrebiteľov a rozhodovanie na základe analýz sú všeobecné princípy, ktoré sa ako europoslanec snaží presadzovať aj v iných oblastiach.



Na druhej strane za mierny neúspech považuje, že sa zo správy nepodarilo odstrániť výzvu na obmedzenie cielenej reklamy. "Navrhovatelia nemali na toto opatrenie relevantné argumenty, podľa štúdie OECD je personalizovaná reklama dokonca pre spotrebiteľa užitočná," upozornil poslanec. Doplnil, že tvrdé obmedzenie reklám by naopak mohlo viesť k spoplatňovaniu služieb, ktoré mali ľudia doteraz zadarmo. Súhlasí však s názorom, že zvýšenie transparentnosti pri zbere a použití dát v cielenej reklame je potrebné.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)