< sekcia Ekonomika
Južná Afrika ponúkne USA novú dohodu, aby sa vyhla clám vo výške 30 %
Juhoafrickí ministri nezverejnili podrobnosti o novej ponuke. Uviedli len, že predtým diskutované opatrenia na zvýšenie dovozu hydiny, čučoriedok a bravčového mäsa z USA boli dokončené.
Autor TASR
Pretória 12. augusta (TASR) - Južná Afrika ponúkne Spojeným štátom novú a „štedrú“ obchodnú dohodu, aby sa vyhla clám vo výške 30 %. Uviedli to v utorok viacerí ministri. TASR o tom informuje na základe správy AFP.
Clo, ktoré USA minulý týždeň uvalili na niektoré juhoafrické výrobky, je najvyššie v subsaharskej Afrike. A to aj napriek snahe Pretórie dosiahnuť lepšie riešenie, aby predišla masívnym stratám pracovných miest.
Juhoafrickí ministri nezverejnili podrobnosti o novej ponuke. Uviedli len, že predtým diskutované opatrenia na zvýšenie dovozu hydiny, čučoriedok a bravčového mäsa z USA boli dokončené.
„Keď bude dokument nakoniec zverejnený, myslím si, že ho budete vnímať ako veľmi širokú, štedrú a ambicióznu ponuku Spojeným štátom v oblasti obchodu,“ povedal minister poľnohospodárstva John Steenhuisen na tlačovej konferencii.
„Naším cieľom je preukázať, že juhoafrický export nepredstavuje hrozbu pre americký priemysel a že naše obchodné vzťahy sú v skutočnosti komplementárne,“ vyhlásil minister obchodu Parks Tau.
Spojené štáty sú tretím najväčším obchodným partnerom Južnej Afriky po Európskej únii a Číne. Africká krajina sa obáva, že 30-percentné clo by mohlo stáť ekonomiku približne 30.000 pracovných miest, pričom nezamestnanosť je podľa štatistík už teraz na úrovni 33,2 %.
Juhoafrický export sa podieľa iba 0,25 % na celkovom dovoze do USA, a „preto nepredstavuje hrozbu pre americkú produkciu“, upozornil Tau.
Steenhuisen povedal tiež, že americkí diplomati nastolili na rokovaniach o obchode aj otázky, ktoré sa týkali domácej politiky Južnej Afriky, čo bolo „prekvapením“.
Tieto dve krajiny majú rozdielne názory na rôzne oblasti domácej aj zahraničnej politiky.
Americký prezident Donald Trump kritizoval juhoafrické zákony o pôde a zamestnanosti, ktoré majú napraviť rasové nerovnosti po skončení apartheidu.
„Veci ako vyvlastnenie bez kompenzácie, veci ako niektoré rasové zákony v krajine, sú problémy, ktoré sa teraz považujú za prekážky obchodu s Južnou Afrikou,“ povedal Steenhuisen agentúre AFP. „Myslím si, že sme svedkami akejsi novej éry, v ktorej sa obchod a clá používajú na riešenie iných problémov,“ dodal.
Aj ďalšie krajiny vrátane Brazílie a Indie čelia vysokým clám pre ideologické nezhody s Trumpovou administratívou. „Toto je očividne nový normál, ktorému sa budeme musieť všetci prispôsobiť,“ povedal Steenhuisen.
Tau zase skonštatoval, že rokovania so Spojenými štátmi boli „bezprecedentné“, pretože sa neriadili pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.
Clo, ktoré USA minulý týždeň uvalili na niektoré juhoafrické výrobky, je najvyššie v subsaharskej Afrike. A to aj napriek snahe Pretórie dosiahnuť lepšie riešenie, aby predišla masívnym stratám pracovných miest.
Juhoafrickí ministri nezverejnili podrobnosti o novej ponuke. Uviedli len, že predtým diskutované opatrenia na zvýšenie dovozu hydiny, čučoriedok a bravčového mäsa z USA boli dokončené.
„Keď bude dokument nakoniec zverejnený, myslím si, že ho budete vnímať ako veľmi širokú, štedrú a ambicióznu ponuku Spojeným štátom v oblasti obchodu,“ povedal minister poľnohospodárstva John Steenhuisen na tlačovej konferencii.
„Naším cieľom je preukázať, že juhoafrický export nepredstavuje hrozbu pre americký priemysel a že naše obchodné vzťahy sú v skutočnosti komplementárne,“ vyhlásil minister obchodu Parks Tau.
Spojené štáty sú tretím najväčším obchodným partnerom Južnej Afriky po Európskej únii a Číne. Africká krajina sa obáva, že 30-percentné clo by mohlo stáť ekonomiku približne 30.000 pracovných miest, pričom nezamestnanosť je podľa štatistík už teraz na úrovni 33,2 %.
Juhoafrický export sa podieľa iba 0,25 % na celkovom dovoze do USA, a „preto nepredstavuje hrozbu pre americkú produkciu“, upozornil Tau.
Steenhuisen povedal tiež, že americkí diplomati nastolili na rokovaniach o obchode aj otázky, ktoré sa týkali domácej politiky Južnej Afriky, čo bolo „prekvapením“.
Tieto dve krajiny majú rozdielne názory na rôzne oblasti domácej aj zahraničnej politiky.
Americký prezident Donald Trump kritizoval juhoafrické zákony o pôde a zamestnanosti, ktoré majú napraviť rasové nerovnosti po skončení apartheidu.
„Veci ako vyvlastnenie bez kompenzácie, veci ako niektoré rasové zákony v krajine, sú problémy, ktoré sa teraz považujú za prekážky obchodu s Južnou Afrikou,“ povedal Steenhuisen agentúre AFP. „Myslím si, že sme svedkami akejsi novej éry, v ktorej sa obchod a clá používajú na riešenie iných problémov,“ dodal.
Aj ďalšie krajiny vrátane Brazílie a Indie čelia vysokým clám pre ideologické nezhody s Trumpovou administratívou. „Toto je očividne nový normál, ktorému sa budeme musieť všetci prispôsobiť,“ povedal Steenhuisen.
Tau zase skonštatoval, že rokovania so Spojenými štátmi boli „bezprecedentné“, pretože sa neriadili pravidlami Svetovej obchodnej organizácie.