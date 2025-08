Južná Afrika sa po zavedení amerických ciel zameria na nové trhy

Johannesburg 4. augusta (TASR) - Južná Afrika pokračuje v rokovaniach so Spojenými štátmi o clách vo výške 30 %. Zároveň bude hľadať nové trhy v Afrike a Ázii. Uviedol to v pondelok prezident Cyril Ramaphosa. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



USA sú druhým najväčším obchodným partnerom Južnej Afriky, ktorá varovala, že clá by ju mohli stáť 100.000 pracovných miest. Miera nezamestnanosti v krajine už pritom teraz presahuje 30 %. Clá majú nadobudnú účinnosť 7. augusta.



„Našou najdôležitejšou prioritou je ochrana našich exportných odvetví,“ uviedol Ramaphosa. „Budeme naďalej spolupracovať s USA v snahe zachovať prístup na americký trh pre naše produkty. Musíme tiež urýchliť diverzifikáciu našich exportných trhov, najmä prehĺbením vnútorného obchodu v Afrike,“ vyhlásil.



Južná Afrika v snahe vyhnúť sa vysokým clám ponúkla Washingtonu dovoz amerického skvapalneného zemného plynu (LNG) a niektorých amerických poľnohospodárskych produktov, ako aj investície do svojho ťažobného a kovospracujúceho priemyslu, uviedlo minulý týždeň ministerstvo obchodu.



Nové clo zasiahne najmä juhoafrický poľnohospodársky, automobilový a textilný sektor, ktorý podľa tamojšej vlády nekonkuruje americkému priemyslu, ale ho podporuje.



Juhoafrická vláda zriadila oddelenie, ktoré pomôže vývozcom a výrobcom preskúmať alternatívne trhy vo zvyšku Afriky, Ázie a Blízkeho východu, poznamenal Ramaphosa. Bude tiež presadzovať plány na zónu voľného obchodu pre africký kontinent, dodal.



Spojené štáty minulý týždeň oznámili tiež clo vo výške 15 % na vývoz z niekoľkých subsaharských krajín vrátane malého horského kráľovstva Lesotho, ktoré je závislé od exportu a ktorému pôvodne hrozilo 50-percentné clo.