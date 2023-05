Južná Európa očakáva tento rok rekordnú turistickú sezónu

Rím 21. mája (TASR) - Po troch rokoch problémov v dôsledku rozsiahlych protipandemických obmedzení a prudkého zvýšenia nákladov na energie sa oblasť cestovného ruchu rýchlo zotavuje. Veľké nádeje do vysokého záujmu ľudí o cestovanie vkladajú najmä krajiny na juhu Európy, ktoré očakávajú rekordné príjmy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Už prvé rezervácie na pobyty v Taliansku, Španielsku, Grécku a Portugalsku naznačujú, že tieto štáty by mohli v roku 2023 zaznamenať rekordné príjmy z cestovného ruchu. To by bola výrazná vzpruha pre ich štátne pokladnice po tom, ako krajiny vynaložili obrovský objem financií na pomoc pri energetickej kríze a na obsluhu dlhu. Navyše, predbežné údaje signalizujú rastúci dopyt po prémiovom segmente cestovného ruchu.



Pre juhoeurópske štáty je tento sektor kľúčový. Napríklad v Taliansku sa turistický ruch podieľal v roku 2019 na hrubom domácom produkte (HDP) priamo 6,2 %. Keď sa pripočítajú príjmy generované firmami napojenými na oblasť cestovného ruchu, podiel na HDP predstavoval zhruba 13 %.



Počet zahraničných turistov v Taliansku za prvé dva mesiace roka vzrástol medziročne o 70,5 %, uviedol taliansky štatistický úrad. Ak bude tento trend pokračovať, Taliansko by malo minimálne dosiahnuť, prípadne prekonať predpandemickú úroveň. Aj ratingová agentúra Fitch potvrdila nedávno Taliansku pôvodný úverový rating, pričom poukázala na "výrazné zotavenie cestovného ruchu".



V Grécku sa oblasť turizmu podieľa na HDP približne pätinou, pričom minister pre cestovný ruch Vassilis Kikilias v apríli povedal, že doterajšie rezervácie poukazujú na nový rekord. Grécka centrálna banka vo svojej prognóze vývoja ekonomiky uviedla, že počíta tento rok s jej rastom o 2,2 %, čo je výrazne nad priemerom rastu eurozóny. Aj ona vychádza z "priaznivých vyhliadok v oblasti turizmu".



Portugalsko registrovalo v období január až marec viac než 2,8 milióna zahraničných turistov. To je podľa štatistického úradu najlepší 1. kvartál v histórii záznamov. Práve v dôsledku očakávaného vývoja cestovného ruchu portugalská centrálna banka zlepšila odhad tohtoročného rastu ekonomiky. Pôvodne počítala s rastom o 1,5 %, teraz predpokladá, že rast dosiahne 1,8 %.



Španielsko zaznamenalo v 1. kvartáli viac než 13,7 milióna zahraničných návštevníkov. Aj keď je to o 3,5 % menej než v 1. kvartáli 2019, medziročne to predstavuje rast o 41,2 %.