Južná Kórea a Slovensko podpísali dohodu o energetickej spolupráci

Soul 30. septembra (TASR) - Juhokórejský prezident Jun Sok-jol a slovenský premiér Robert Fico sa v pondelok dohodli na posilnení bilaterálnych väzieb a spolupráci v bezuhlíkových energetických odvetviach, keďže Južná Kórea sa chce uchádzať o pripravovaný slovenský projekt nového jadrového bloku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Jonhap.



Jun Sok-jo a Fico, ktorý v nedeľu (29. 9.) odštartoval trojdňovú oficiálnu návštevu Južnej Kórey, prijali vyhlásenie o vytvorení strategického partnerstva, ktoré zahŕňa spoluprácu v oblasti bezpečnosti, obrany, hospodárstva, obchodu, energetiky a technológií.



Obe strany podpísali memorandum o porozumení (MOU) o komplexnej energetickej spolupráci, ktorá zahŕňa bezuhlíkové zdroje energie vrátane jadrovej energie, obnoviteľnej energie a vodíka.



Memorandum prichádza v čase, keď Slovensko plánuje postaviť nový jadrový blok s výkonom do 1200 megawattov v elektrárni Jaslovské Bohunice.



Spoločnosť Korea Hydro & Nuclear Power prejavila záujem o slovenský projekt po tom, čo bola v júli vybraná ako preferovaný uchádzač pre podobný jadrový projekt v Českej republike.



Obe krajiny podpísali tiež memorandum o porozumení, ktoré sa týka podpory obchodu a investícií s cieľom pripraviť cestu pre ich uľahčenie obchodu, a dohodli sa na prehĺbení spolupráce v oblasti obranného priemyslu.



Bilaterálny obchod medzi Južnou Kóreou a Slovenskom dosiahol v minulom roku približne štyri miliardy USD (3,58 miliardy eur), väčšinou išlo o vozidlá a autokomponenty.



Jun Sok-jo a Fico počas rozhovorov vyjadrili silné znepokojenie nad narastajúcou vojenskou spoluprácou a obchodom so zbraňami medzi Severnou Kóreou a Ruskom, čo podľa spoločného vyhlásenia označili za porušenie rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN.



Fico vyjadril podporu úsiliu juhokórejského prezidenta o mierové zjednotenie so Severnou Kóreou na základe liberálnej demokracie.



Návšteva Fica v Južnej Kórei je jeho druhou, po prvej v roku 2007.



(1 EUR = 1,1158 USD)