Južná Kórea chce postaviť najväčšie centrum výroby čipov na svete

Soul 15. marca (TASR) - Južná Kórea plánuje vybudovať najväčšie centrum na výrobu počítačových čipov na svete s využitím súkromných investícií vo výške 230 miliárd USD (približne 214,21 miliardy eur), prevažne od spoločnosti Samsung. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Juhokórejská vláda si naplánovala rozsiahle investície do šiestich kľúčových technológií vrátane čipov, displejov a batérií, teda do oblastí, v ktorých sú už technologickí giganti krajiny dobre etablovaní.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol na zasadnutí o hospodárskej politike uviedol, že krajina v oblasti metropoly Soul vybuduje najrozsiahlejší systémový polovodičový klaster na svete s využitím súkromných investícií v hodnote 300 biliónov juhokórejských wonov (približne 213,9 miliardy eur). Rýchlosť označil za dôležitú a vláda podľa neho urobí všetko v prospech realizácie projektu.



Spoločnosť Samsung v osobitnom vyhlásení pre agentúru AFP uviedla, že v nasledujúcich dvoch desaťročiach plánuje investovať do oblasti klastra 300 biliónov juhokórejských wonov. Podľa vyhlásenia juhokórejského ministerstva priemyslu má byť plán klastra dokončený do roku 2042.



Prevažnú väčšinu najmodernejších mikročipov na svete vyrábajú len dve spoločnosti: Samsung a taiwanská spoločnosť TSMC. V máji 2022 Samsung oznámil rozsiahly investičný plán v hodnote 450 biliónov KRW, ktorého cieľom je stať sa lídrom v kľúčových odvetviach od polovodičov po biotechnológie.



Zabezpečenie dodávok vyspelých čipov sa stalo kľúčovou otázkou na medzinárodnej úrovni, keďže Spojené štáty a Čína zvádzajú tvrdý boj o kontrolu nad trhmi s čipmi.



(1 EUR = 1,0737 US; 1 EUR = 1402,36 KRW)