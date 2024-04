Južná Kórea investuje 6,4 mld. eur do umelej inteligencie do roku 2027

Soul 9. apríla (TASR) - Južná Kórea investuje 6,4 miliardy eur do umelej inteligencie (AI) do roku 2027 v snahe stať sa globálnym lídrom v oblasti špičkových polovodičov. Uviedol to v utorok prezident krajiny Jun Sok-jol. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Kórea je domovskou krajinou spoločností Samsung a SK Hynix, dvoch popredných svetových výrobcov pamäťových čipov vrátane najvyspelejších produktov pre AI.



Polovodičový priemysel je kľúčovým pilierom exportne orientovanej kórejskej ekonomiky. Prezident na stretnutí vysoko postavených úradníkov a vedúcich pracovníkov technologického sektora povedal, že jeho administratíva chce, aby krajina bola lídrom v oblasti čipov pre AI.



"Nie je prehnané povedať, že budúcnosť polovodičového priemyslu závisí od AI," povedal Sok-jol podľa vyhlásenia svojho úradu.



Prezident dodal, že Soul do roku 2027 investuje 9,4 bilióna wonov (6,4 miliardy eur) do AI a zriadi samostatný fond vo výške 1,4 bilióna KRW na pomoc inovatívnym firmám v oblasti polovodičov a umelej inteligencie.



Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Samsungu, SK Hynix, technologického giganta Naver či AI čipového startupu SAPEON, uviedla prezidentská kancelária.



Polovodiče sú "miazgou" globálnej ekonomiky, používajú sa vo všetkom od kuchynských spotrebičov a mobilných telefónov až po autá a zbrane. Dopyt po pokročilých čipoch, ktoré poháňajú systémy AI, prudko vzrástol vďaka úspechu ChatGPT a ďalších generatívnych produktov AI.



Južná Kórea a Japonsko súperia s USA a Európou o zvýšenie domácej výroby čipov masívnymi investíciami a dotáciami.



V súčasnosti na trhu s AI čipmi dominuje americká Nvidia, ktorej SK Hynix dodáva čipy HBM. Cieľom Južnej Kórey je stať sa svetovým lídrom "v technológii AI a ísť nad rámec pamäťových čipov, aby dobyla budúci trh s AI čipmi," povedal Sok-jol na utorkovom stretnutí.



Prezident to uviedol deň po tom, ako Washington odhalil dotácie až vo výške 6,6 miliardy USD (6,1 miliardy eur) pre taiwanského giganta TSMC na výrobu najpokročilejších produktov v Spojených štátoch.



Začiatkom tohto mesiaca aj Japonsko oznámilo dotácie až do výšky 3,9 miliardy USD na oživenie svojho polovodičového priemyslu.



Aj Čína roky podporuje svoj domáci priemysel čipov, aby znížila svoju závislosť od západných technológií, najmä v reakcii na americké reštrikcie na dovoz najpokročilejších čipov do ázijskej krajiny pre obavy z ich využitia vo vojenskej technike.



Polovodiče sú hlavným exportným artiklom Južnej Kórey. Ich vývoz v marci dosiahol 11,7 miliardy USD, čo je najvyššia úroveň za takmer dva roky a pätina celkového exportu Južnej Kórey, podľa údajov ministerstva obchodu.



(1 EUR = 1468,37 KRW; 1 EUR = 1,0823 USD)