Južná Kórea, Japonsko a Čína rokovali o voľnom obchode

Soul 30. marca (TASR) - Ministri obchodu Južnej Kórey, Číny a Japonska sa v nedeľu dohodli na posilnení voľného obchodu vzhľadom na množstvo nových ciel, ktoré zaviedol americký prezident Donald Trump. TASR o tom informuje na základe správ DPA a AFP.



Bolo to prvé stretnutie ministrov obchodu týchto krajín za päť rokov a uskutočnilo sa len niekoľko dní pred zavedením ciel vo výške 25 % na dovoz áut a autodielov do USA. Trump sľúbil aj recipročné clá šité na mieru každému obchodnému partnerovi od 2. apríla, aby napravil praktiky, ktoré považuje za neférové.



Južná Kórea a Japonsko sú veľkými vývozcami automobilov a Čínu už tvrdo zasiahli plošné americké clá vo výške 20 %.



Na stretnutí sa zúčastnili juhokórejský minister obchodu An Duk-kun, jeho japonský náprotivok Jodži Muto a čínsky minister Wang Wen-tchao. Tri ázijské krajiny sa snažia urýchliť rokovania o komplexnej trojstrannej dohode o voľnom obchode a súhlasili s vytvorením „predvídateľného obchodného a investičného prostredia“, uvádza sa vo vyhlásení.



Podľa juhokórejského ministra obchodu tri krajiny musia „spoločne reagovať na spoločné globálne výzvy“.



„Dnešné ekonomické a obchodné prostredie je poznačené rastúcou fragmentáciou globálnej ekonomiky,“ skonštatoval.



Japonský predstaviteľ poukázal na neustále sa meniace prostredie v zahraničnom obchode a stúpajúcu neistotu. Podľa zástupcu Číny tieto tri krajiny musia prevziať zodpovednosť za ochranu multilaterálneho obchodného systému. Pripomenul, že tri ázijské krajiny predstavujú 20 % svetovej populácie, 24 % výkonu globálnej ekonomiky a 19 % svetového obchodu s tovarom.



Juhokórejský minister vyzval takisto na obnovenie úlohy Svetovej obchodnej organizácie (WTO) s cieľom vytvoriť stabilné prostredie pre globálny obchod.



Po stretnutí všetkých troch ministrov sa konali aj bilaterálne rokovania. Japonský minister povedal, bez ohľadu na domáce „politické okolnosti v ktorejkoľvek krajine“ dúfa, že obchodná výmena a spolupráca s Južnou Kóreou budú pokračovať. Pripomenul, že obe krajiny čelia mnohým spoločným výzvam, ako sú energetické problémy a zabezpečenie kritických nerastov.



Japonsko a Južná Kórea stále neurovnali historické spory vrátane toho, že Japonsko počas desaťročia trvajúcej okupácie Kórejského polostrova využívalo nútenú prácu, pričom súd v Soule nariadil japonským firmám, aby odškodnili obete, čo spustilo sériu ekonomických opatrení.



Odborníci tvrdia, že americké clá, najmä na automobily, budú mať výrazný vplyv na obe krajiny, keďže sú veľmi závislé od exportu do USA.



Až 50 % juhokórejského exportu automobilov smeruje do Spojených štátov, takže clá „vyvolávajú obavy z výrazných škôd v tomto odvetví“, uviedol Duk-kun vo štvrtok (27. 3.).



Japonsko je domovom Toyoty, najväčšej svetovej automobilky z hľadiska predaja, a zdravie automobilového priemyslu ovplyvňuje mnoho sektorov, od výroby dielov až po oceľ a mikročipy.