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Južná Kórea je štvrtým štátom, ktorého vývoz prekročil bilión dolárov
Južná Kórea prekonala hranicu bilióna dolárov v ranných hodinách stredoeurópskeho času.
Autor TASR
Soul 19. novembra (TASR) - Tohtoročná hodnota exportu Južnej Kórey prekonala vo štvrtok hodnotu 1 bilióna USD (909,75 miliardy eur). Ázijská krajina sa tak stala iba štvrtým štátom na svete, ktorý sa dostal nad túto hranicu. Okrem Južnej Kórey sú to Nemecko, USA a Čína. Informovala o tom agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na údaje juhokórejského ministerstva obchodu.
Južná Kórea prekonala hranicu bilióna dolárov v ranných hodinách stredoeurópskeho času. Prispel k tomu rozmach umelej inteligencie (AI) a s ním súvisiaci dopyt po čipoch.
Za tri štvrťroky tohto roka vzrástol export polovodičov z Južnej Kórey medziročne o 184 % a na celkovom vývoze krajiny sa podieľal 42 %. Na porovnanie, priemer za ostatných päť rokov predstavuje pri tomto segmente zhruba 20 %.
Na rozdiel od vývozu čipov však ďalšie tradičné sektory juhokórejského hospodárstva, ako automobilový, oceliarsky a lodiarsky, zaostali za očakávaniami. Dôvodom je rastúci protekcionizmus vo svete, za ktorým sú americká colná politika a geopolitické konflikty, najmä vojna v Iráne.
Navyše, domáci dopyt vo štvrtej najväčšej ázijskej ekonomike je naďalej v útlme a prínos rekordného vývozu mnohé domácnosti zatiaľ nepocítili. Náladu spotrebiteľov výrazne ovplyvňujú vysoké ceny a úrokové sadzby, ako aj bezprecedentné výkyvy na domácom akciovom trhu.
(1 EUR = 1,0992 USD)
Južná Kórea prekonala hranicu bilióna dolárov v ranných hodinách stredoeurópskeho času. Prispel k tomu rozmach umelej inteligencie (AI) a s ním súvisiaci dopyt po čipoch.
Za tri štvrťroky tohto roka vzrástol export polovodičov z Južnej Kórey medziročne o 184 % a na celkovom vývoze krajiny sa podieľal 42 %. Na porovnanie, priemer za ostatných päť rokov predstavuje pri tomto segmente zhruba 20 %.
Na rozdiel od vývozu čipov však ďalšie tradičné sektory juhokórejského hospodárstva, ako automobilový, oceliarsky a lodiarsky, zaostali za očakávaniami. Dôvodom je rastúci protekcionizmus vo svete, za ktorým sú americká colná politika a geopolitické konflikty, najmä vojna v Iráne.
Navyše, domáci dopyt vo štvrtej najväčšej ázijskej ekonomike je naďalej v útlme a prínos rekordného vývozu mnohé domácnosti zatiaľ nepocítili. Náladu spotrebiteľov výrazne ovplyvňujú vysoké ceny a úrokové sadzby, ako aj bezprecedentné výkyvy na domácom akciovom trhu.
(1 EUR = 1,0992 USD)