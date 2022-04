Južná Kórea môže presmerovať časť dodávok LNG do Európy

Soul 27. apríla (TASR) - Južná Kórea je ochotná do leta presmerovať časť dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) do Európy. Bude to závisieť od požiadaviek Európy alebo Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na zdroj oboznámený so záležitosťou.



Napätá situácia na európskom trhu s plynom sa v týchto dňoch opäť zhoršila, keď ruský plynárenský koncern Gazprom od stredy zastavil dodávky zemného plynu do Poľska a Bulharska. Dôvodom je, že krajiny sa neprispôsobili požiadavke Moskvy na platby za dodávky suroviny v rubľoch. Zastavenie dodávok hrozí aj ďalším krajinám, najskôr sa tak však stane až v druhej polovici mája, keď sa očakávajú ďalšie platby.



Podľa zdroja blízkeho Gazpromu zaplatili v rubľoch od 1. apríla, keď príslušný dekrét prezidenta Vladimira Putina vstúpil do platnosti, už štyria európski odberatelia. Zdroj zároveň dodal, že potrebný rubľový účet v Gazprombank si otvorilo 10 spoločností.