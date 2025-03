Južná Kórea odmietla tvrdenia Trumpa o vysokých clách na tovary z USA

Soul 5. marca (TASR) - Južná Kórea odmietla tvrdenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, že na americké tovary uplatňuje vysoké dovozné clá. Podľa Soulu sú juhokórejské clá na tovary z USA "prakticky na úrovni blízkej nule". Informovala o tom agentúra AFP.



Trump vo svojom prejave v Kongrese popri ďalších krajinách skritizoval aj Južnú Kóreu za, ako povedal, "neférové obchodné praktiky". Povedal, že napriek vojenskej pomoci USA Soul uplatňuje na americké tovary "v priemere štvornásobne vyššie clá, než aké uplatňujú Američania na tovary z Južnej Kórey".



Pár hodín po Trumpovom prejave juhokórejské ministerstvo obchodu vydalo vyhlásenie, podľa ktorého "colné sadzby na tovary z USA do Južnej Kórey predstavujú v skutočnosti takmer 0 %". Dodalo, že na základe dohody medzi USA a Južnou Kóreou o voľnom obchode, ktorá vstúpila do platnosti v roku 2012, obidve krajiny dovozné clá pri väčšine tovarov zrušili. "Od roku 2024 dosahuje clo na dovoz z USA v priemere 0,79 %," dodalo juhokórejské ministerstvo obchodu.



Súhlasilo s tým, že Južná Kórea uplatňuje na niektoré dovážané tovary clá na úrovni 13,4 %. To však platí pre tovary z iných krajín v rámci globálnych obchodných pravidiel, nie na produkty z USA, keďže medzi krajinami bola uzatvorená dohoda o voľnom obchode.



Biely dom ešte vo februári vyhlásil, že plánuje na obchodných partnerov uvaliť recipročné dovozné clá. Aké budú iné krajiny uplatňovať na produkty z USA, také uplatní Washington na výrobky z týchto štátov.



Úradujúci juhokórejský prezident Čchoe Sang-mok sa vtedy vyjadril, že recipročné clá "podľa všetkého nebudú významné, keďže vzhľadom na dohodu o voľnom obchode sú nízke". Dodal však, že situáciu je potrebné pozorne monitorovať a v prípade potreby prijať opatrenia.



Washington poukazuje aj na pre USA nepriaznivé čísla z pohľadu dovozu. Uviedol, že Spojené štáty doviezli v roku 2024 tovar z Južnej Kórey v hodnote 131,5 miliardy USD (124,56 miliardy eur), čo oproti predchádzajúcemu roku predstavuje rast o 13,3 %. Naopak, Južná Kórea doviezla z USA tovar za 65,5 miliardy USD. V porovnaní s rokom 2023 tak zvýšila hodnotu dovozu iba o 0,7 %.



(1 EUR = 1,0557 USD)