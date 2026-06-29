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Južná Kórea plánuje obrovské investície do polovodičového priemyslu
Na juhovýchode krajiny vznikne nový ekosystém polovodičového priemyslu, do ktorého vložia podniky investície v celkovej výške približne 450 miliárd eur.
Autor TASR
Soul 29. júna (TASR) - Južná Kórea plánuje obrovské investície s cieľom upevniť svoju pozíciu technologickej mocnosti. Na juhovýchode krajiny vznikne nový ekosystém polovodičového priemyslu, do ktorého vložia podniky investície v celkovej výške približne 450 miliárd eur, oznámil v pondelok juhokórejský prezident I Če-mjong. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Popredné technologické koncerny Samsung Electronics a SK vybudujú každý po dva nové závody na výrobu čipov. Počíta sa aj s investíciami do výpočtových centier a robotiky. „Štartujeme novú kapitolu dejín Kórey,“ uviedol prezident.
Cieľom je podľa vlády okrem iného zdvojnásobiť domáce kapacity pre výrobu pamäťových čipov DRAM v najbližších piatich rokoch. Spoločnosti Samsung Electronics a SK Hynix sú najväčšími svetovými výrobcami pamäťových čipov a a výrazne profitujú z prudkého nárastu dopytu v dôsledku boomu umelej inteligencie.
Projekt možno vnímať aj ako pokus Južnej Kórey udržať si dlhodobo svoje pozície v čase, keď sa zintenzívňuje konkurenčný technologický boj medzi dvoma svetovými mocnosťami USA a Čínou, napísala agentúra DPA.
Popredné technologické koncerny Samsung Electronics a SK vybudujú každý po dva nové závody na výrobu čipov. Počíta sa aj s investíciami do výpočtových centier a robotiky. „Štartujeme novú kapitolu dejín Kórey,“ uviedol prezident.
Cieľom je podľa vlády okrem iného zdvojnásobiť domáce kapacity pre výrobu pamäťových čipov DRAM v najbližších piatich rokoch. Spoločnosti Samsung Electronics a SK Hynix sú najväčšími svetovými výrobcami pamäťových čipov a a výrazne profitujú z prudkého nárastu dopytu v dôsledku boomu umelej inteligencie.
Projekt možno vnímať aj ako pokus Južnej Kórey udržať si dlhodobo svoje pozície v čase, keď sa zintenzívňuje konkurenčný technologický boj medzi dvoma svetovými mocnosťami USA a Čínou, napísala agentúra DPA.