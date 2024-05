Južná Kórea plánuje stimuly pre investície a výskum v oblasti čipov

Soul 12. mája (TASR) - Južná Kórea pripravuje balík stimulov pre investície a výskum v oblasti čipov v hodnote viac ako 10 biliónov KRW (6,79 miliardy eur). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Minister financií Choi Sang-mok v nedeľu uviedol, že vláda čoskoro zverejní podrobnosti balíka, ktorý sa zameriava na celý dodávateľský reťazec v rámci polovodičov, teda na materiály na výrobu čipov, výrobcov vybavenia, ako aj firmy, ktoré navrhujú čipy.



Program by mohol zahŕňať ponuky úverov a zriadenie nového fondu financovaného štátnymi a súkromnými finančnými inštitúciami, povedal Choi na stretnutí so šéfmi domácich výrobcov zariadení na produkciu čipov.



Južná Kórea tiež buduje veľký čipový park v Jongine, južne od Soulu, ktorý označuje za najväčší takýto technologický komplex na svete.



Prezident Jun Sok-jol prisľúbil, že použije všetky dostupná zdroje do víťazstva v čipovej "vojne" a avizoval daňové výhody pre investície.



(1 EUR = 1472,72 KRW)