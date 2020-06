Južná Kórea podporí ekonomiku ďalším balíkom

Soul 3. júna (TASR) – Juhokórejská vláda plánuje ďalší, už tretí dodatočný rozpočet na podporu ekonomiky, ktorú zasiahla pandémia nového koronavírusu. Informovalo o tom v stredu juhokórejské ministerstvo financií.



Nový dodatočný rozpočet, v rámci ktorého sa bude podpora financovať, by malo ministerstvo predložiť do parlamentu vo štvrtok. Rozpočet v objeme 35,3 bilióna wonov (25,87 miliardy eur) je najväčší z celkovo troch dodatočných rozpočtov určených na riešenie problémov ekonomiky v dôsledku pandémie. Predchádzajúce dva dosahovali hodnotu zhruba 10 miliárd dolárov (8,95 miliardy eur).



Časť financií by mala smerovať do vytvorenia nových pracovných miest, najmä v technologickom sektore. Súčasťou budú aj úvery pre malé a stredné podniky.



Podporu ekonomike v minulých dňoch čiastočne poskytla aj centrálna banka, ktorá znížila hlavnú úrokovú sadzbu na 0,5 %. To je najnižšia hodnota od prijatia súčasného systému v roku 1999.



Centrálna banka zároveň upravila svoju prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku, a to výrazne smerom nadol. Vo februári ešte počítala s rastom ekonomiky o 2,1 %, teraz však očakáva 0,2-percentný pokles. Ak sa odhad centrálnej banky naplní, bude to najvýraznejší pokles juhokórejskej ekonomiky od roku 1998, teda v období ázijskej finančnej krízy.



Vláda je o niečo optimistickejšia. V tomto roku očakáva rast ekonomiky na úrovni 0,1 %. Nová prognóza je však výrazne horšia než jej predchádzajúca prognóza zverejnená v období pred nástupom pandémie. V tej počítala s tohtoročným rastom HDP o 2,4 %.