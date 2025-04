Južná Kórea sa pripravuje na rokovania s Washingtonom o obchode

Soul 21. apríla (TASR) - Úradujúci juhokórejský prezident Han Tok-su oznámil, že ministri priemyslu a financií budú koncom tohto týždňa rokovať vo Washingtone o vzájomnom obchode. Dodal, že rozhovory by mohli byť začiatkom zmysluplnej spolupráce s USA, pripustil však, že rokovania nebudú jednoduché. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Prezident povedal, že minister financií Čchoi Sang-mok a minister obchodu a priemyslu An Duk-kun sa vo štvrtok 24. apríla stretnú vo Washingtone s americkým ministrom financií Scottom Bessentom a šéfom Úradu obchodného splnomocnenca USA Jamiesonom Greerom. Dodal, že Soul „vyvinie všetko úsilie“ s cieľom dospieť k vzájomne výhodnému riešeniu, pričom o problémoch chce rokovať „pokojne a seriózne“.



Hlavnou témou rokovaní budú oblasti obchodu, skvapalneného zemného plynu (LNG) a výroby lodí, dodal Han Tok-su. Americký prezident Donald Trump v tejto súvislosti v marci uviedol, že Japonsko a Južná Kórea majú záujem o spoluprácu s USA na výstavbe plynovodu na Aljaške, ktorý by mal byť podľa Trumpa jedným z najväčších na svete. Zároveň však na rozdiel od predstaviteľov Južnej Kórey povedal, že rokovania o clách a obchode chce spojiť s diskusiami o deľbe nákladov na obranu.



„Sme si plne vedomí toho, že rokovania vo Washingtone nebudú jednoduché a je nám jasné, že ich sprevádzajú ako očakávania, tak aj obavy,“ dodal úradujúci juhokórejský prezident. Pripomenul však, že Južná Kórea prekonala viaceré predchádzajúce krízy a výzvy dokázala premeniť na príležitosti.