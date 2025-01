Južná Kórea sa pripravuje na Trumpovu politiku podporou exportu

Soul 20. januára (TASR) - Južná Kórea v pondelok sľúbila rekordnú finančnú podporu pre exportérov na zmiernenie akéhokoľvek negatívneho vplyvu zmien v obchodnej politike USA po nástupe Donalda Trumpa do úradu. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Podľa vyhlásenia ministerstva financií vláda v Soule plánuje tento rok poskytnúť exportujúcim spoločnostiam prostredníctvom štátnych bánk a inštitúcií financie v hodnote 360 biliónov wonov (239,67 miliardy eur).



"Existujú obavy, že vonkajšia neistota sa pod nastupujúcou vládou USA zvýši a nepriaznivo ovplyvní export," uviedlo ministerstvo s odvolaním sa na riziko možných ciel.



Ministerstvo tiež uviedlo, že zvýši podporu poistenia, aby zabránilo kolísaniu výmenných kurzov, na 1,4 bilióna KRW z vlaňajších 1,2 bilióna KRW. A zvýšia sa aj výdavky na vládne projekty.



Medzi odvetvia, ktoré sú obzvlášť ohrozené novou politikou USA, patria polovodiče a batérie, poznamenalo ministerstvo, zatiaľ čo sektory obrany, jadrovej energie a výstavba lodí čelia menším rizikám, keďže je tam priestor pre spoluprácu so Spojenými štátmi.



Novozvolený americký prezident Trump, ktorý sa ujme úradu neskôr v pondelok, sľúbil clá na všetok dovoz, pričom plánuje zvlášť vysoké clá na dovoz z Číny, Mexika a Kanady, čo ovplyvní aj juhokórejské spoločnosti, ktoré majú továrne v týchto krajinách.



Ekonómovia majú obavy, že Trumpova administratíva zavedie tvrdšiu obchodnú politiku aj voči Južnej Kórei po tom, čo vykázala v roku 2024 rekordne vysoký prebytok v obchode s USA vo výške 55,7 miliardy USD (54,09 miliardy eur), o 25,4 % viac ako v roku 2023.



Kórejské združenie zahraničného obchodu, najväčšia skupina exportujúcich spoločností v krajine, predpokladá, že rast exportu sa v tomto roku spomalí na 1,8 %. Vývoz z Južnej Kórey sa vlani zvýšil o 8,1 % na rekordných 683,7 miliardy USD, pričom export do USA vzrástol o 10,4 %.



(1 EUR = 1502,05 KRW; 1 EUR = 1,0298 USD)