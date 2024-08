Južná Kórea urýchli program certifikácie batérií pre elektromobily

Soul 25. augusta (TASR) - Juhokórejská vláda urýchli program certifikácie batérií pre elektromobily, keďže úrady sa snažia zmierniť obavy verejnosti po sérii požiarov týchto vozidiel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Vláda začne certifikačný program v októbri, teda skôr, ako bolo plánované, aby pomohla zaručiť bezpečnosť batérií elektrických vozidiel, uviedol v nedeľu hovorca vládnej strany Sila ľudu (PPP). Štát bude zároveň od výrobcov automobilov, pôsobiacich v krajine, vyžadovať, aby identifikovali batérie používané v ich vozidlách.



Sprísnenie pravidiel nasleduje po požiari elektrických vozidiel z 1. augusta, ktorý poškodil stovky áut a vyvolal paniku vo verejnosti. Požiar v bytovom dome, ktorý sa zrejme samovoľne rozhorel v elektromobile značky Mercedes-Benz, trvalo uhasiť osem hodín, pričom zničil alebo poškodil približne 140 vozidiel a prinútil časť obyvateľov, aby sa presunuli do núdzových prístreškov.



V uplynulých dňoch začali niektoré automobilky dobrovoľne zverejňovať informácie o výrobcoch batérií, ktoré používajú. Juhokórejskí producenti nemajú problém s poskytovaním informácií, kde sa používajú ich batérie, hoci verejnosť by nemala predpokladať, že za požiare elektrických vozidiel môžu vždy len batérie, uviedli zdroje z odvetvia pre agentúru Reuters. Niektorí odborníci zároveň upozornili, že prinútiť automobilky k zverejňovaniu údajov by poskytlo spotrebiteľom väčší výber, čo by ale nemuselo zlepšiť bezpečnosť pre nedostatok jednoznačných údajov o tom, ktoré značky batérií sú náchylnejšie na požiare.