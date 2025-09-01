< sekcia Ekonomika
Južná Kórea vykázala v auguste obchodný prebytok
Export v auguste 2025 medziročne vzrástol o 1,3 % na 58,4 miliardy USD, zatiaľ čo dovoz klesol o 4 % na 51,89 miliardy USD.
Autor TASR
Soul 1. septembra (TASR) - Južná Kórea vykázala v auguste prebytok obchodu s tovarom, keďže jej vývoz vzrástol a dovoz klesol. Prispel k tomu aj vývoz polovodičov, ktorý dosiahol v auguste historické maximum. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.
Presnejšie, obchodný prebytok Južnej Kórey sa v auguste 2025 znížil na 6,51 miliardy USD zo 6,61 miliardy USD (5,67 miliardy eur) v júli, ale bol väčší než 3,77 miliardy USD pred rokom, v auguste 2024. Uviedlo to v pondelňajšej správe ministerstvo obchodu, priemyslu a energetiky.
Export v auguste 2025 medziročne vzrástol o 1,3 % na 58,4 miliardy USD, zatiaľ čo dovoz klesol o 4 % na 51,89 miliardy USD.
Export polovodičov pritom v sledovanom období medziročne vzrástol o 27,1 % na 15,1 miliardy USD, čo je historické maximum, a to aj napriek rastúcemu tlaku zo strany amerických ciel a iných obmedzení v tomto kľúčovom sektore.
Prispel k tomu silný dopyt z Číny a oslobodenie čipov od ciel, uviedlo ministerstvo priemyslu.
Aj ďalšie kľúčové exportné položky ázijskej krajiny - automobily a stavba lodí, zaznamenali solídne výsledky, pričom hodnota exportu automobilov dosiahla 5,5 miliardy USD a vývozu lodí 3,14 miliardy USD. V oboch prípadoch to bol najsilnejší augustový výsledok.
Vývoz do USA však medziročne klesol o 12 % na 8,74 miliardy USD, keďže clá zasiahli dodávky ocele, automobilov a strojov.
Štvrtej najväčšej ázijskej ekonomike hrozilo pôvodne plošné clo v USA vo výške 25 %, no podarilo sa jej na poslednú chvíľu dosiahnuť dohodu o jeho znížení na 15 %.
Na niektoré kľúčové exportné položky, ako je oceľ a hliník, však zostávajú v platnosti 50-percentné clá.
(1 EUR = 1,1658 USD)
