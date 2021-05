Južná Kórea zaznamenala najvýraznejší rast exportu za vyše 10 rokov

Soul 1. mája (TASR) - Južná Kórea vykázala za minulý mesiac najvýraznejší rast exportu za viac než 10 rokov. Vývoz štvrtej najväčšej ázijskej ekonomiky podporili najmä polovodiče, autá a petrochemické produkty.



Ako v sobotu informovalo juhokórejské ministerstvo obchodu, vývoz Južnej Kórey vzrástol v apríli medziročne o 41,1 % po 16,5-percentnom raste v predchádzajúcom mesiaci. Aprílový vývoj predstavuje rast exportu šiesty mesiac po sebe, pričom jeho tempo bolo najvyššie od januára 2011.



Pod prudké tempo rastu sa veľkou mierou podpísala situácia spred roka. Práve apríl 2020 patril k najhorším mesiacom za posledné roky, keďže v tomto mesiaci zasiahla pandémia nového koronavírusu ekonomiky po celom svete najvýraznejšie. To platilo aj v prípade exportu Južnej Kórey, ktorý v apríli minulého roka klesol najprudšie od svetovej finančnej krízy.



Napriek tomu výsledok za tohtoročný apríl zaostal za očakávaniami trhov. Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters počítali s rastom vývozu až o 44 %.



Z jednotlivých produktov najvýraznejšie rástol export petrochemických výrobkov. Rast v tejto kategórii dosiahol medziročne 82,6 %. Vývoz automobilov sa zvýšil o 73,4 % a vývoz čipov o 30,2 %.



Z geografického pohľadu prudko rástol export najmä do Európskej únie a USA, v obidvoch prípadoch dosiahol 43 %. Pozitívne výsledky zaznamenal juhokórejský vývoz aj do Číny. V tomto prípade sa zvýšil o 31,7 %.



Výrazne vzrástol aj dovoz Južnej Kórey. Rast importu dosiahol v apríli 33,9 %, zatiaľ čo ekonómovia počítali s rastom o 31,2 %.